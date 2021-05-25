22 школы за три года: Текслер объявил старт масштабному строительству

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В обращении к депутатам ЗСО губернатор Алексей Текслер объявил старт программы масштабного строительства школ. Благодаря инфраструктурным облигациям, механизм которых был утвержден на федеральном уровне, за три года появится 22 современных школы. Несколько лет назад в регионе возводилось по две-три школы в год.

Плюс, продолжится стройка детсадов. В этом году, заявил губернатор, будет ликвидирована очередь из детей от 1,5 до 3 лет.

Еще одна новость: появится межуниверситетский кампус, студенческий городок нового формата, архитектурное решение которого станет украшением Челябинска. Сейчас идут переговоры на федеральном уровне и с потенциальными инвесторами.