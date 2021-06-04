МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G

Совместное предприятие операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами.

«ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» договорились, что станут участниками ООО «Новые цифровые решения» (НЦР) с равными долями в уставном капитале. Совместное предприятие (СП) операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

Соглашение в отношении совместного предприятия в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Новые цифровые решения» будут заниматься организацией тестирования на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведением исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также реализацией необходимых организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 24,25-29,5 ГГц).

— Мы рады приветствовать нового участника совместного предприятия «Новые цифровые решения». За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране, — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

— Мы более двух лет шли к расширению состава участников совместного предприятия, и я поздравляю всех нас с подписанием юридически обязывающих документов. Дефицит частот, пригодных для создания сетей 5G в России, один из самых важных сдерживающих факторов. У СП впереди очень большой объем работ по поиску и высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов — регуляторных, организационных, технических, экономических. Результатом работы НЦР должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей пятого поколения в России. Эти данные позволят принимать более взвешенные решения как государству на всех уровнях регулирования, так и операторам мобильной связи по выстраиванию эффективного бизнеса на базе сетей нового поколения, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

— Уже сейчас общее количество операторов, эксплуатирующих коммерческие сети 5G, достигло 157 в 62 странах мира, но среди этих стран пока нет нашей страны. Внедрение 5G в России начало отставать от мирового тренда, перед нами стоят серьезные вызовы, нужно решить проблему дефицита частот, нормативные, организационные и технические вопросы внедрения новой технологии. Решить эти проблемы в одиночку не под силу даже крупным операторам. «ВымпелКом» является частью международной группы VEON, нами накоплен огромный опыт в поиске и высвобождении частотных ресурсов, тестировании, внедрении и развитии сетей связи в нескольких странах мира. Мы будем рады присоединиться к участникам совместного предприятия, чтобы в партнерстве помочь своим компаниям, телекоммуникационной отрасли и экономике России в целом преодолеть это отставание и выйти на передовые позиции. Уверен, что результатом наших объединенных усилий будут лучшие сервисы мирового уровня для наших абонентов, — прокомментировал президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов.

В апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба согласовала заключение соглашения между «ВымпелКомом», «МегаФоном» и «Ростелекомом», учитывая, что документ содержит условия недискриминационного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи.

Совместное предприятие операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и EuronextAmsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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