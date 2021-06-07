В Челябинске погиб ребенок, схватившись за оголенные провода во дворе многоэтажки

Фото: читатель КП

Накануне, 6 июня, во дворе дома № 32 по улице Марченко в Тракторозаводском районе Челябинска погиб ребенок. Об этом нашей редакции сообщили жильцы дома. 10-летний мальчик играл во дворе и в какой-то момент схватился за оголенные провода, лежащие на земле, неподалеку от мусорных баков.

В Горздраве подтвердили, что по этому адресу вчера выезжала скорая помощь. На протяжении часа медики проводили сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти ребенка, но она не дала никакого результата.

Фото: читатель КП

По словам жильцов, провода исходят от новых фонарей, которые недавно здесь установили — старые часто били хулиганы. Дом относится к ЖК «Театральный», который сейчас находится в процессе строительства.

Мы попытались связаться с управляющей компанией «Вертикаль», которая обслуживает дом, чтобы получить информацию по инциденту, но там бросили трубку, как только услышали, что звонят журналисты.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью мальчика. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливают ответственные за безопасность на этом участке.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

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