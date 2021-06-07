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Происшествия7 июня 2021 17:24

«Провода лежали с прошлого года»: что говорят жильцы челябинского дома, возле которого погиб ребенок от удара электрическим током

Трагедия произошла возле мусорных баков
Ян СтоевЯн Стоев
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Жильцы дома рассказывают, что зимой велись работы, во время которых забыли убрать провода.

Жильцы дома рассказывают, что зимой велись работы, во время которых забыли убрать провода.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жильцы дома №32 по улице Марченко в Челябинске рассказали, что оголенные провода, из-за которых погиб 10-летний ребенок, лежали во дворе еще с прошлого года. По их словам, до случившегося инцидента на эти кабели никто не обращал внимания. Соответствующей информацией они поделились в групповом чате «“ЖК Театральный” 32 дом».

— Провода лежали с того года. Вероятно, кабеля тянули для фонарей, когда снег растаял. Они фонари подключали и забыли про провода на конечной, а там мусорка — всегда лежат какие-то доски и обрезки.

—Вчера у мусорки работала бригада плиточников, работали болгаркой. Кто-нибудь видел куда они были запитаны?

Место трагедии оцеплено лентами. Фото: Ринат Ребров

Место трагедии оцеплено лентами. Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

Однако некоторые жильцы рассказывают, что провода вовсе даже и не были оголенными.

— Провода не оголены, автомат был включен в УК, после случившегося сразу отключили.

— Автомат выключил сотрудник управляющей компании еще вчера сразу после того, как все случилось.

Горку поставили, но долго не могли закрепить

Горку поставили, но долго не могли закрепить

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: САДЫКОВ Кирилл

Фото: САДЫКОВ Кирилл

Напомним, трагедия произошла накануне, 7 июня. 10-летний мальчик играл во дворе и в какой-то момент схватился за оголенные провода, лежащие на земле, неподалеку от мусорных баков.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют, кто отвечал за безопасность на этом участке.

Фото: Кирилл Садыков

Фото: Кирилл Садыков

СК уже выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Ринат Ребров

СК уже выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

Фото: Ринат Ребров

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