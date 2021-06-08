Впервые в новейшей истории: Челябинская область вошла в ТОП-10 рейтинга инвестиционной привлекательности

Фермеры Челябинской области расширят сотрудничество с крупной торговой сетью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Петербурге завершился международный экономический форум. Делегацию Челябинской области возглавил губернатор. Подводя итоги насыщенных дней, в социальных сетях Алексей Текслер сказал:

— Самый главный итог — наша область впервые в своей новейшей истории вошла в ТОП-10 инвестиционно привлекательных регионов страны. Нас с вами похвалил президент на пленарной сессии. Это значит, что у всех городов Челябинской области есть новые возможности привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест. Мы продолжим активно работать.

На пленарном заседании ПМЭФ-2021 президент страны Владимир Путин сказал:

— Хочу поблагодарить субъекты Федерации, которые в сложнейших условиях эпидемии не ссылались на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением делового климата, вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов. Такие регионы заслуженно получили высокие оценки Национального рейтинга инвестиционного климата. Так, в десятку лучших вошли Башкортостан, Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Хорошую динамику показали Самарская, Сахалинская и Челябинская области.

ТОНКИЕ НАСТРОЙКИ

Все месяцы ковидного кризиса и в восстановительный период в регионе шла «тонкая работа» с предпринимательским сообществом. Поправки в региональное инвестиционное законодательство вносились вместе с органами власти и местного самоуправления, общественными, деловыми объединениями и предпринимателями.

Так, расширены сферы применения приоритетных инвестпроектов. В списке — деятельность в сфере образования, культуры, спорта, организация досуга и развлечений, благоустройство ландшафта; бизнес в физкультурно-оздоровительной сфере, здравоохранении, в области информации и связи и т.д.

Экономический блок правительства области утвердил две дорожные карты по привлечению инвестиций и улучшению делового климата региона на 2020

21 гг. Обновился областной инвестпортал, и состоялся запуск единой информсистемы работы с инвестпроектами.

В режиме 24/7 работала горячая телефонная линия для предпринимателей — по мерам поддержки, проектам и программам, утвержденным в регионе. Действует чат по борьбе с административным давлением на бизнес.

РАБОТА С ФЕРМЕРАМИ

На полях международного экологического форума в Петербурге губернатор подписал, в том числе, соглашение о сотрудничестве с президентом и генеральным директором компании «Магнит» Яном Дюннингом.

На Южном Урале торговая сеть действует около 15 лет. Алексей Текслер выразил надежду, что содействие областной власти развитию розничной торговли, использование экспертных оценок компании стимулирует конкуренцию и поспособствует снижению цен для потребителей и росту качества их обслуживания.

В свете поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе предполагается активное сотрудничество «Магнита» с местными производителями. Тема важная и непростая. Требование сетей — регулярность поставок продукции, соблюдение которого для производителей — момент сложный. Но торговой сети интересно работать с местными предприятиями.

В магазинах в Челябинской области работают шесть «Фермерских лавок». Точку расположения фермеру подбирают так, чтобы продукция была максимально востребована. Фермер гарантирует качество товара, заключается договор аренды площади.

Местные товары на полках супермаркетов — это рост спроса на бренды Южного Урала, их узнаваемость на просторах страны. Торговая сеть планирует проведение обучающих семинаров для аграриев Южного Урала, чтобы решать текущие вопросы сотрудничества.

Обсудили на встрече возможность продажи в супермаркетах сети периодики — районных и городских печатных изданий.

ЦИФРА

322,2 млрд руб.

составил объем инвестиций в основной капитал Челябинской области

в 2020 г. Это на 21 млрд больше, чем годом раньше

В I квартале 2021 г. показатель вырос на 25,7% (по сравнению с периодом 2020 г.) — до 64,5 млрд руб.

В регионе реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд руб.

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