«Нас с вами похвалил президент»: губернатор Алексей Текслер подвел итоги ПМЭФ-2021

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2021. Фото: gubernator74.ru

В Петербурге завершился международный экономический форум. Делегацию Челябинской области возглавил губернатор Алексей Текслер. Подводя итоги насыщенных переговорами, встречами и заседаниями дней, в своем аккаунте соцсети Инстаграм глава региона назвал главный итог.

— Наша Челябинская область впервые в своей новейшей истории вошла в ТОП-10 инвестиционно привлекательных регионов страны. Нас с вами похвалил президент на пленарной сессии. Что это значит? Это значит, что у всех городов Челябинской области есть новые возможности привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест. Мы продолжим активно работать в том же направлении, — сказал губернатор.

На пленарном заседании ПМЭФ-2021 президент страны Владимир Путин сказал:

— Хочу поблагодарить субъекты Федерации, которые в сложнейших условиях эпидемии не ссылались на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением делового климата, вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов. Такие регионы заслуженно получили высокие оценки Национального рейтинга инвестиционного климата. Так, в десятку лучших вошли Башкортостан, Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Хорошую динамику показали Самарская, Сахалинская и Челябинская области.

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