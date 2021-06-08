Грузовик снес мост на трассе Челябинск-Курган. Движение перекрыто

Мост оказался между кузовом и шасси грузовика. Фото: ЧП Курган

ЧП произошло сегодня, 8 июня, около 11:35 на 253-м километре трассы Р-254 у села Введенское. Как рассказали в Упрдор «Южный Урал», кузов грузовика поднялся при проезде под пешеходным переходом и снес мост. Также пострадал тягач с цистерной.

В ДТП никто не пострадал.

— Дорожные службы ликвидируют последствия аварии, на месте работают два крана. Сотрудники ГИБДД обеспечивают пропуск автомобилей по обочине, — сообщили в Упрдор.

Сейчас на месте идут восстановительные работы. Фото: Упрдор «Южный Урал»

В комментариях жители отмечают, что мост падает уже не первый раз.

— Именно перед этим переходом у грузовиков постоянно поднимается кузов, — удивляется Алексей.

— Это же надо! Крепление кузова к шасси выдержало. А крепления «правильного» моста нет. Что то здесь не так, — пишет Александр.

На месте аварии образовалась пробка. Гугл-карты предлагают ехать в объезд. Скрин: google.com/maps

— Сделайте вы его уже выше, — просит Андрей.

Некоторые даже сомневаются, безопасно ли ходить по таким мостам.

На месте образовалась пробка, машины объезжают по обочине. Фото: Виолетта Гасымова, ЧП Курган/vk.com

— Они не уберут, пока ДТП не будет со смертельным исходом, — пишет Виолетта.

— [Сделать] светофор для пешеходов и нечего не надо мудрить, — предлагает Петр.

Часть конструкции уже разрезали. Фото: Евгений Эн, ЧП Курган/vk.com

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