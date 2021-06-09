Безопасные летние каникулы: пять полезных лайфхаков, которые помогут детям и родителям

Долгожданные летние каникулы! Школьники самостоятельно выбирают, чем заниматься дома и на улице, а родители все чаще беспокоятся: где сейчас находится их ребенок, и что он делает.

Эксперты МТС рассказали, какие гаджеты и приложения помогут родителям перестать переживать.

КОНТРОЛИРОВАТЬ БАЛАНС И ОПРЕДЕЛЯТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Знаете, как бывает: родитель пьет валидол и не находит себе места, потому что у ребенка выключен телефон, а любимое чадо просто заигралось дома и забыло зарядить гаджет.

Если и вы и ваш ребенок являются абонентами МТС, рекомендуется подключить расширенную опцию «Родительский контроль». Она позволяет знать местоположение ребенка, видеть, что он ищет в интернете, и блокировать ненужный контент, контролировать состояние счета и при необходимости пополнять его. А еще эта функция, установленная на телефон на базе Android, позволяет видеть, кому звонит и пишет ребенок, и отслеживать уровень зарядки батареи смартфона.

ЗАДАВАТЬ ГРАНИЦЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ОТСЛЕЖИВАТЬ ИХ

— Где ты была? Почему ушла со двора? Где я должна тебя искать? — сокрушается мама на детской площадке.

— Да просто мы играли в прятки, и убежали до футбольного поля у соседнего дома, — задумчиво отвечает девчушка с растрепанными косичками.

Прекрасным помощником для родителей не только в летние месяцы, но и весь год станет приложение МТС Поиск. Так вы сможете не только отслеживать перемещение ребенка, но и самостоятельно задавать границы геозон. Например, рядом с двором, футбольной площадкой или спортивной секцией, в которую ходит ребенок. И если любимое чадо войдет или покинет обозначенные границы, вам сразу же придет оповещение. Еще этот сервис имеет возможность посмотреть перемещения ребенка за прошедшую неделю.

ВЫБИРАТЬ ПОЛЕЗНЫЙ КОНТЕНТ И БЛОКИРОВАТЬ ЗВОНКИ ОТ НЕИЗВЕСТНЫХ

— Моей дочери на мобильный телефон постоянно звонят с каких-то незнакомых номеров, а сын накачал музыку на тысячу рублей, — сокрушается мама школьников Светлана.

Чтобы ребенок смотрел только то, что подходит ему по возрасту, и не отвечал незнакомым дядям и тетям, подключите новый «Нетариф Junior». Ребенок получит безлимитный трафик при общении в мессенджерах и 5 ГБ для других интернет-сервисов. Также он сможет бесплатно читать книги в МТС Библиотеке, слушать музыку, аудиосказки и детские подкасты в приложении МТС Music. Причем, только проверенный, положенный по возрасту контент! А еще этот тариф позволит бесплатно заблокировать все подозрительные звонки.

ПОДАРИТЬ РЕБЕНКУ МОДНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ АКСЕССУАР

Для спокойствия родителей и безопасности ребенка подойдет еще один современный гаджет — умные часы. И если телефон можно забыть дома или просто не найти для него подходящего кармана на одежде, то этот девайс на ремешке станет не только предметом хвастовства перед ровесниками. С помощью умных часов можно отследить местонахождение ребенка и даже прослушать, что происходит вокруг него в настоящее время. А еще в опасной ситуации ребенок сможет отправить родителям сигнал о помощи. Кстати, до конца месяца в МТС проходит акция — покупая детские смарт-часы, получаешь связь в подарок на целый месяц!

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРЮ И НАЙТИ ОСТАВЛЕННЫЙ ГАДЖЕТ

Потеря телефона — вещь, конечно, неприятная, но, к несчастью, от этого не застрахован никто. Особенно маленький непоседа, которому вечно надо куда-то бежать, а вот помнить про гаджет не всегда получается. Но родителям к этой ситуации можно подготовиться заранее.

Во-первых, установите на смартфон ребенка пароль для блокировки экрана. Если телефон вдруг потеряется, нашедшие его сможет лишь посмотреться в «черное зеркало». Еще через оператора, личный кабинет на сайте или в ближайшем салоне связи вы можете дополнительно и заблокировать сим-карту.

Во-вторых, не помешает заранее установить на гаджете ребенка специальные настройки безопасности. Для андроидов это делается в привязанному к смартфону Google-аккаунту, а для iPad или iPhone — в настройках телефона в разделе «Локатор». Если смартфон или планшет потеряются, их можно оперативно отыскать через геолокацию.

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