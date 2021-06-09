В Кургане из-за тополиного пуха загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Сегодня днем, 9 июня, в Кургане произошел крупный пожар в неэксплуатируемом здании бывшего интерната для детей-сирот по адресу Карбышева, 52. Причем огонь был такой силы, что он мог перекинуться на жилые дома, находящиеся неподалеку. А общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников МЧС.

— По прибытию на место было установлено, что горит сухая растительность, тополиный пух и трава на общей площади 500 квадратных метров, а также кровля заброшенного здания аналогичной площади. Пожару был присвоен повышенный ранг ВЫЗОВ №2, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Пожар удалось локализовать до того, как огонь мог перекинуться на соседние дома. Всего было задействовано 45 человек личного состава и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

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