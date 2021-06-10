Команда BY покорила знаменитую «Гонку героев» в Челябинске

Испытания не для слабонервных состоялись в Челябинске: экстремальная Гонка героев, первая в этом сезоне, прошла в «Солнечной долине». Несколько километров трассы и сложнейшие физические испытания не отпугивают участников: напротив, каждый год желающих все больше! Традиционно в гонке приняла участие команда BY: 12 человек вышли из зоны комфорта и ни на секунду об этом не пожалели.

Одно дело — просто активный отдых, и совсем другое — Гонка Героев, название тут говорит само за себя. Здесь нужно перебираться через шины, перейти вброд реку, проползти под сеткой на земле и перебраться из одной точки в другую, цепляясь за перекладины. Не зря участники прошлых лет всегда предупреждают, что после гонки всю одежду, включая нижнее белье, можно смело выбрасывать: перед грязью все равны.

Вот и команда от российского бренда-конструктора BY решила попробовать свои силы и прошла всю гонку в полном составе. Ведь сам бренд был создан именно для тех, кто не боится пробовать жизнь на вкус и время от времени считает нужным преодолевать себя. Живи в полную силу, ничего не бойся и помни, что лучшее — это ты. BY — Bestisyou!

В этом году в гонке приняли участие в общей сложности 2, 5 тысячи человек. Забег на пределе возможностей, азарт и незабываемые эмоции -вот те составляющие, из-за которых люди возвращаются сюда снова и снова.

Еще больше о бренде BY здесь.

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