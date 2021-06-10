С жезлом и свистком: маленький ДПСник следит за порядком в закрытом городе Челябинской области

Стать сотрудником ГИБДД Максим решил в три года. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

На одной из улиц Снежинска, закрытого города в Челябинской области можно увидеть маленького ДПСника. Это Максим Летягин, ему всего пять лет. Каждые выходные он вместе с папой Александром выходит «регулировать» движение возле своего дачного домика.

Стать инспектором мальчик решил два года назад. Как рассказала мама Анна, сын всегда с большим интересом рассматривал сотрудников в форме и патрульные машины, а потом начал учить знаки и правила дорожного движения.

На дорогу Максим выходит с папой Александром. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Заметив такой интерес, родители нашли ему кружок «Юных инспекторов движения» и подарили костюм. Форма, свисток, значок и жезл — все как у настоящего сотрудника! Их он надевает не только, чтобы проследить за соблюдением ПДД, но и на все семейные праздники.

Юному инспектору показали служебную машину и научили пользоваться рацией. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

— Полицейские Снежинска, увидев в социальных сетях ребенка в форме ДПС, решили познакомиться с ним. К месту «несения службы» Максима приехал начальник ГИБДД Снежинска майор полиции Эдуард Злоказов. Юному инспектору показали служебную машину и даже научили пользоваться рацией, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Этот мальчик знает ПДД лучше некоторых взрослых. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Максиму пожелали осуществить мечту. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Взрослые госавтоинспекторы проверили у Максима знание правил и напомнили о правилах безопасного нахождения вблизи с проезжей частью. Начальник ГИБДД вручил мальчику памятный подарок и пожелал мальчику не отказываться от своей мечты.

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