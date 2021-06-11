Сквер Сумина или раздора? Жителям «Паркового-2» пообещали сдать долгожданный парк к 1 августа

Жителям "Паркового-2" новый сквер обещают уже несколько лет. Скоро все будет! Фото: Алена МЫЗГИНА

Микрорайон «Парковый-2» хоть и относится к Центральному району, но находится в отдалении — он отрезан от города заводом и кардиоцентром. Поэтому наличие собственного сквера, где можно отдыхать с детьми и заниматься спортом, просто необходимо. Тем более место под строительство уже давно определено, вот только работы все никак не начинались. В итоге участок огородили еще в прошлом году, но сквер все еще не сдан — всплыли определенные сложности.

Куда пропал кусок земли?

По информации КП-Челябинск, откладывалось строительство сквера, в том числе, и из-за двух кусков земли, которые застройщик «Флай Плэнинг» еще в 2019 году продал двум частным лицам. Они находятся на краю будущего сквера. Основную часть сквера застройщик передал мэрии Челябинска, а эти два участка продал.

Два выделенных участка сквера застройщик продал частным лицам

Когда о продаже узнали в мэрии, чиновникам это сильно не понравилось, они потребовали не урезать площадь сквера и вернуть эти два участка. Вот только новые собственники делать это отказываются. По нашей информации, суды по этому вопросу встали на сторону новых собственников. Одно решение уже вступило в силу, правда, в нем не прописаны сроки, в которые уже построенные застройщиком дорожки, нужно убрать. Второе решение вступит в силу совсем скоро — там указан конкретный срок: месяц.

Как разъяснил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, несостыковки действительно есть. Застройщик должен был передать землю городу, но передал только часть.

К 1 августа сквер планируют открыть Фото: Алена МЫЗГИНА

— Мы были на суде, как третья сторона. Но этот земельный участок не наш, — пояснил Виктор Ереклинцев.

Он добавил, что застройщик пообещал челябинской мэрии, решить проблему — ведутся переговоры, есть определенные договоренности.

Проект все тот же

Опять же наши источники рассказали, что изначально Центральный район собирался заняться сквером только в 2021 году. Но вдруг на участок пригнали технику, территорию огородили. После выяснилось — делать сквер начал застройщик. В итоге летом 2020 года появился официальный проект, который сделали молодые дизайнеры. Кстати, жители микрорайона активно включились в процесс — предлагали свои варианты благоустройства.

Проект сквера. Фото: "Парковый-2"/vk.com

По проекту у парковчан должен появиться свой амфитеатр для проведения мероприятий, беговая дорожка по периметру сквера, детская и спортивная площадка, лавочки. В сквере планируется высадить ели, липы, яблони, ивы. Планировалось, что одна из спортивных площадок будет зимой превращаться в каток для малышей. Но, как сообщили в администрации района, от этой идеи решили отказаться. Почему — расскажем ниже.

Общая стоимость проекта — 12 млн рублей. Но, как подчеркивали власти, основные строительно-монтажные работы застройщик выполняет за свой счет.

Власти заверили, что принятый в 2020 году проект в силе. Фото: Виктор Ереклинцев

— Нам много лет обещали сквер. Хорошо, что строительство началось. Но непонятки с участками поражают, — рассказал Роман Никитин. — Наши замечания по проекту тоже не все приняли. Например, мы предлагали беговую дорожку сделать большую по всему периметру, но ее сузили. Сквер недосквер.

В июле 2020 года началось строительство сквера Фото: Алена МЫЗГИНА

Работы в сквере и правда удивительны. Забор поставили еще в июле 2020 года, что-то копали и кроили. Потом надолго все замерло, установленный забор уже местами покосился, где-то его выдрало ветром. Хотя власти обещали сдать сквер к концу года. Рабочие вернулись только в 2021 году, когда еще снег не сошел. И жители соседних домов с недоумением наблюдали, как плитку и асфальт кладут в промерзлую и мокрую землю. Потом рабочие снова пропали, вместе с забором, оставив после себя поддоны с плиткой и строительный мусор. И вот на днях появились снова — начали копать ямы под деревья. А сегодня — зачем-то снова разбирать уложенную, но не до конца плитку.

10 июня застройщик начал разбирать плитку, выложенную в снег и дождь Фото: Алена МЫЗГИНА

Зачем перекладывать плитку и почему не будет катка

С этими вопросами мы обратились к главе Центрального района. Виктор Ереклинцев объяснил, что в прошлом году застройщик с работами затянул, плюс они были выполнены частично некачественно. И вот теперь рабочие устраняют недоделки. Плитку, которой выложили дорожки, заменят, уберут лишний строительный материал.

Здесь будет амфитеатр Фото: Алена МЫЗГИНА

— Застройщик должен сделать дорожки, уложить плитку, завести землю, чтобы сделать подпорную стенку для амфитеатра, — добавил Виктор Ереклинцев.

Играть с кирпичиками местной детворе очень нравится Фото: Алена МЫЗГИНА

Что касается катка, то власти района планируют сделать на этом участке еще одну детскую площадку. Как разъяснил Виктор Ереклинцев, дело здесь не в неправильном наклоне уложенного покрытия, как считают местные активисты (он заверил, что с наклоном там все нормально, при желании УК смогла бы там залить каток), а в том, что в «Парковом-2» уже сделали отдельный хоккейный корт — все катаются там. Глава района заверил, что обсудит это с жителями.

Фото: Алена МЫЗГИНА

— На детских площадках будет уложена травмобезопасная резина. Мы стараемся сейчас делать площадки для трех возрастов из качественного материала, как на Алом поле, — рассказал Виктор Ереклинцев. — На этой неделе начнем озеленение. После установим лавочки, они уже изготовлены и ждут на складе, на укладку газона заключен контракт. Площадки поставим. 1 августа — желательный срок окончания строительства.

Будут и велодорожки, и детские площадки Фото: Алена МЫЗГИНА

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