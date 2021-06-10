SERVICE DAY в Чешском доме!

Выполнение комплексной компьютерной диагностики автомобиля — это залог безопасной эксплуатации транспортного средства. Сегодня в автомобилях используется множество новейших систем управления двигателем, электронных систем стабилизации движения и систем безопасности — и все это для того, чтобы вы чувствовали во время езды комфорт и безопасность, а кроме того наслаждались безупречной управляемостью.

Почему же компьютерная диагностика автомобиля актуальна на сегодняшний день? Электроника в современных автомобилях приобрела очень большое значение. Автомобили стали очень сложными технически и найти проблему самостоятельно сложно. Для этого нужно обратиться к специалистам.

Бесплатная диагностика автомобилей ŠKODA OCTAVIA и ŠKODA YETI с 10 по 16 июня в официальном дилерском центре ŠKODA «Чешский дом»!

Что входит:

— диагностика электронных компонентов;

— осмотр ходовой части.

Количество мест по выгодному предложению — ограничено.

При визите на сервис вас ждет небольшой подарок.

Записывайтесь на сервис заранее по телефону: +7(351) 211-43-00.

Братьев Кашириных, 126/1.

che-dom.ru

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