Не страшен ни дождь, ни ветер: в Челябинске пройдет фестиваль песочной скульптуры

Над песочными фигурами мастера будут работать 10 дней. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске в конце июня откроется фестиваль песочной скульптуры. Он станет подарком к 285-летию города и объединит в Саду камней на набережной реки Миасс 11 фигур. В них лучшие мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Пензы отразят основные вехи развития столицы Южного Урала. Что происходит на площадке сейчас — в снимках фотографа КП-Челябинск Кирилла Садыкова.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Создавать скульптуры мастера будут десять дней. Технический директор фестиваля песочной скульптуры Сергей Кныш рассказал, что это довольно кропотливый процесс: отсыпают песок, строят опалубку из досок в несколько ярусов и получается прикрытая сверху досками пирамида.

— Скульптор будет создавать фигуру, двигаясь сверху вниз, последовательно разбирая уровни на пирамиде, — продолжает Сергей Кныш. — Сверху скульптуры покрываются несколькими слоями клеевого состава, поэтому им не страшен ни дождь, ни ветер. В технологии создания фигур используется вода, поэтому, к сожалению, скульптуры не могут пережить зиму, но один сезон они точно простоят.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Создают скульптуры из особого песка. Он должен быть крепким, карьерным, с высоким содержанием глины. Такой песок организаторы нашли на Кременкульском карьере.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сад камней в качестве площадки выбрали из-за удобства расположения и возможности соблюсти нормы эпидемиологической безопасности.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Учитывались удобное месторасположение в центре города, хороший трафик, парковочные места и отремонтированная в прошлом году набережная, — уточнили в управлении культуры администрации Челябинска. — В выходные в Саду камней будут проводиться экскурсии, выступления и другие активности. Большой размер площадки и расположение фигур будут способствовать рассредоточению посетителей и соблюдению норм эпидемиологической безопасности.

Какие песочные скульптуры разместят в Челябинске

«Основание Челябинска» – скульптура посвящена сторожевой крепости, основанной 13 сентября 1736 года на реке Миасс.

«Челябинский городской бор» – изображение памятника природы, на территории которого распложены детская железная дорога, зоопарк и парк Гагарина.

«Купцы» – скульптура посвящена развитию торговли на Южном Урале. Главной торговой улицей была Уфимская, ныне Кирова, где горожане покупали хлеб, чай, одежду и другие товары.

«Курчатов» – изображение уроженца города Сима, Игоря Васильевича Курчатова, создателя атомной бомбы, основоположника идеи «мирного атома». 5. «Медицина» – скульптура посвящена борьбе с сибирской язвой. Челябинск стал первым городом, где изучили это заболевание.

«Металлургия» – фигура отображает город как промышленный центр с развитой металлургией.

«Сказы Бажова» – скульптура с изображением героев известных произведений писателя.

«Спорт» – изображения известных южноуральских спортсменов: Лидии Скобликовой, Ольги Фаткулиной, Светланы Ишмуратовой, Екатерины Гамовой, Елены Елесиной и других.

«Танкоград» – скульптура, посвященная работе в тылу, отражающая вклад города в Победу в Великой Отечественной войне.

«Театр» – изображение Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. В 2021 году театр отмечает 100-летие со дня образования.

«Транссиб» – скульптура посвящена открытию в 1892 году железнодорожного сообщения между Златоустом и Челябинском. Этот отрезок стал первым звеном Транссибирской магистрали, а Челябинск из уездного городка стал превращаться в крупный промышленный центр.

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