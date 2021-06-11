Где сделать прививку от коронавируса в 12, 13 и 14 июня в Челябинской области

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 12, 13 и 14 июня. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах и в некоторых общественных пространствах, среди которых есть пешеходная зона, городские площадь и парк.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

Челябинск

11 июня

ТК «Прииск» с 17:00 до 20:00.

ТК «Бажова» с 15:00 до 19:00.

12 июня

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.

ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТК «КС» с 12:00 до 16:00.

Пешеходная зона на Кировке с 10:00 до 14:00.

13 июня

Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10:00 до 14:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.

Миасс

12 июня

СНТ «Золотая долина» с 9:00 до 11:00.

ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00.

ТРК «Слон» с 11:00 до 14:00.

13 июня

ТРК «Слон» с 11:00 до 14:00.

Златоуст

12 июня

ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.

Чебаркуль

12 июня

Площадь Ленина с 10:00 до 15:00.

Пласт

12 июня

Городской парк с 13:00 до 17:00.

13 июня

ТК «Карат» с 9:00 до 13:00.

14 июня

ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.

Аша

12 июня

Центральный рынок с 10:00 - 14:00.

Миньяр

12 июня

Праздник Сабантуй (с 12:00 до 15:00).

Южноуральск

12 и 13 июня

Городской парк с 10:00 до 13:00.

Троицк

12 июня

ТК «Карат» с 15:00 до 19:00.

Верхний Уфалей

14 июня

СНТ «Металлург» с 10:00 до 11:00.

СНТ «Урал» с 11:00 до 12:00.

Кунашак

12 июня

Праздник Сабантуй (озеро Чебаркуль) с 10:00 до 13:00.

Нязепетровск

12 июня

Праздник Сабантуй (Городской парк) с 12:00 до 15:00.

13 июня

Праздник Сабантуй (д. Арасланово) с 12:00 до 15:00.

Коркино

13 июня

Городской рынок с 9:00 до 12:00.

14 июня

ТК «Шахтер» с 10:00 до 12:00.

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