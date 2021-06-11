Где сделать прививку от коронавируса в 12, 13 и 14 июня в Челябинской области

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 12, 13 и 14 июня. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах и в некоторых общественных пространствах, среди которых есть пешеходная зона, городские площадь и парк.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
Челябинск
11 июня
ТК «Прииск» с 17:00 до 20:00.
ТК «Бажова» с 15:00 до 19:00.
12 июня
Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.
ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТК «КС» с 12:00 до 16:00.
Пешеходная зона на Кировке с 10:00 до 14:00.
13 июня
Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10:00 до 14:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.
Миасс
12 июня
СНТ «Золотая долина» с 9:00 до 11:00.
ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00.
ТРК «Слон» с 11:00 до 14:00.
13 июня
ТРК «Слон» с 11:00 до 14:00.
Златоуст
12 июня
ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.
Чебаркуль
12 июня
Площадь Ленина с 10:00 до 15:00.
Пласт
12 июня
Городской парк с 13:00 до 17:00.
13 июня
ТК «Карат» с 9:00 до 13:00.
14 июня
ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.
Аша
12 июня
Центральный рынок с 10:00 - 14:00.
Миньяр
12 июня
Праздник Сабантуй (с 12:00 до 15:00).
Южноуральск
12 и 13 июня
Городской парк с 10:00 до 13:00.
Троицк
12 июня
ТК «Карат» с 15:00 до 19:00.
Верхний Уфалей
14 июня
СНТ «Металлург» с 10:00 до 11:00.
СНТ «Урал» с 11:00 до 12:00.
Кунашак
12 июня
Праздник Сабантуй (озеро Чебаркуль) с 10:00 до 13:00.
Нязепетровск
12 июня
Праздник Сабантуй (Городской парк) с 12:00 до 15:00.
13 июня
Праздник Сабантуй (д. Арасланово) с 12:00 до 15:00.
Коркино
13 июня
Городской рынок с 9:00 до 12:00.
14 июня
ТК «Шахтер» с 10:00 до 12:00.
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