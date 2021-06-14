Что носили чиновники бронзового века и как появились первые медные ГОКи: гостей «Аркаима» вернули в прошлое

Алексею Текслеру показали процесс получения бронзы из медесодержащих полезных ископаемых. Фото: Юлия РЕУТОВА

В эти выходные южноуральцы смогли перенестись во времени и почувствовать себя жителями древней аркаимской цивилизации — отдохнуть в жилище бронзового века, сделать прямо в поле собственный наконечник или нож, прокатиться на колеснице, впервые в России собранной по сохранившимся через тысячелетия отпечаткам, да и просто пройтись по траве босиком и посидеть у костра, где когда-то сидели наши предки. И такую возможность дала не телепортация, а экспериментальная археология на фестивале «Пламя Аркаима».

МЕДНЫЕ БОГАТСТВА И БРОНЗОВЫЙ ПРОГРЕСС

Бронзовый век один из самых продолжительных и наиболее интересных. Древний человек начинает осваивать работу с металлом, развивается культура. Для нас это выражается во множестве найденных артефактов. Они позволяют до мелочей воссоздать быт людей, населявших в то время Урал и другие территории.

Бронзовые шлемы - прекрасный реквизит для фотосессии. Правда, рассчитан на большие головы Фото: Юлия РЕУТОВА

Но одно дело прочитать об этом, а другое — побывать в их шкуре, причем в буквальном смысле — примерить одежду, помесить глину, разжечь огонь в импровизированной металлургической печи.

— Экспериментальная археология позволяет пробудить интерес к науке и непосредственно прикоснуться к истории. Прошлые фестивали были посвящены каменному веку, теперь мы решили показать бронзовый век, — добавляет директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

— Я выдалбливаю из камня форму для ножа в форме рыбки, — говорит руководитель одного из мастер-классов. — Камень берем непростой, это «мыльный камень» стеатит, он очень теплоемкий и в то же время податливый. Провести глубокую черту можно даже простым другим камнем. Я сначала сделаю контур, потом выдолблю глубину, пара часов на это точно уйдет. Потом залью сюда бронзу. Когда остынет, можно будет расковать края и заострить нож.

Формы для бронзовых предметов делали в камне. Фото: Юлия РЕУТОВА

Добыча меди для бронзы была делом непростым, да и сама выплавка требовала физической выносливости. Кстати, на территории Аркаима найдено сразу несколько рудников, а бронзу аркаимцы получали с помощью добавок в медную руду минералов. По мнению ученых, от разработок малых скоплений медных руд древние общества «Страны городов» постепенно переходили к добыче полезных ископаемых из более крупных карьеров.

Как получали бронзу. Фото: Юлия РЕУТОВА

У детей самый популярный мастер-класс — лепка из глины. Материал точно такой же, что использовали жители Аркаима — с местных карьеров. Только вот красная глина оказалась не такой пластичной, слепить даже маленький горшочек — дело сложное. Теперь понимаешь, почему мастеровые люди жили не бедно.

Лепка из глины - древнее ремесло. Фото: Юлия РЕУТОВА

КОСТЮМ ЧИНОВНИКА

На фестивале главное не перепутать народы, потому что на «Пламя Аркаима» позвали и египтян, и шумеров. Это культуры, которые так или иначе оказывали влияние на другие цивилизации. Несколько часов Антон провел в облачении не кого-нибудь, а… чиновника бронзового века. Да-да, даже тогда они уже были.

— Я представляю шумеров, они населяли Южную Месопотамию (современный Ирак). Как только появилась власть, появились и чиновники. Они занимались организационной работой — координировали строительство, устраивали мероприятия, войны. Чиновников можно было узнать по высоким шапкам из шерсти. Самые высокие шапки рисовали богам, а себе чиновники делали чуть поменьше. В шумерской культуре не было бедных людей, все были довольно хорошо обеспечены, даже первая ипотека зародилась, когда после выполнения работ общественное жилье становилось личным. Несмотря на это, чиновники все-таки отличались некоторыми предметами роскоши — могли себе позволить украшения из натуральных камней. Вот у меня, например, ожерелье и точило, — показывает Антон-чиновник из бронзового века.

Чиновники носили высокие шапки. Фото: Юлия РЕУТОВА

На Урале шумеры не были, но они оставили потомкам то, чем мы пользуемся до сих пор — ими была придумана система канализации, первая письменность, школы для обучения.

КОЛЕСНИЦА ВРЕМЕНИ

Украшение фестиваля — новая колесница. Первая была сделана в 2017 году и экспонировалась на выставке российского-казахстанского форума с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. А к новому фестивалю реконструкторы создали более легкую.

— Лошадей привезли из Уфы, потому что они более похожи на тех, что обитали на Аркаимской земле, но даже эти высокие. В те времена лошади были маленькими от 130-140 см., — объясняют ученые.

Для легкой колесницы лошадки, похожие на аркаимских, нашлись Уфе. Фото: Юлия РЕУТОВА

Колесничное дело — еще одна интересная особенность эпохи бронзы. Южноуральские археологи обнаружили около 25 фрагментов и следов колесниц синташтинского-аркаимского времени. В одном из могильников было обнаружено захоронение повозки с упряжными лошадьми, детали конской упряжи и набор вооружения воина-колесничего. До наших дней дошли только отпечатки деревянных деталей, но и они позволили ученым воссоздать первоначальный вид повозки. При этом раньше не было ни одной реконструированной в натуральную величину модели колесницы этого периода. Были только реплики, но с использованием современных крепежей. Аркаимская колесница стала первым экземпляром.

Для чего аркаимцы использовали колесницу, вопрос открытый. Одни предполагают, что они были необходимы во время военных действий, другие — для празднеств. В любом случае, колесница — это важная часть культуры, которую теперь мы можем увидеть своими глазами.

Эту первую колесницу показывали Путину и Назарбаеву. Фото: Юлия РЕУТОВА

Прокатиться на новой колеснице могли все желающие. Проехался в ней и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он внимательно изучил все интерактивные зоны, пообщался с археологами и озвучил план развития «Аркаима»:

— Надо воссоздать часть древнего города, а он большой — в диаметре 170 метров. Мы должны больше внимания уделять заповеднику, есть хороший туристический потенциал. Я вижу, что здесь невероятное количество тематик — от археологических до эзотерических. Нужна хорошая инфраструктура музейная и для проживания гостей.

Игры для детей. Фото: Юлия РЕУТОВА

Охота на мамонтов. Фото: Юлия РЕУТОВА

Такой баран готовится не менее пяти часов, а еще на обед в аркаимском стиле - супчик и компот из ягод. Фото: Юлия РЕУТОВА

Кстати, сами сотрудники заповедника отмечают, что публика на Аркаиме изменилась. Меньше стало обрядов, которые у «непосвященных» вызывали недоумение, никаких лежаний на горе голышом или криков в поле. Больше становится сторонников здорового образа жизни, последователей йоги и спокойных практик энергетической подзарядки. Даже завязывание ленточек на дереве перестало быть модным. Сегодня плюсик к карме получают те, кто наоборот освобождает ветки от мусора.

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