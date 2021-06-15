Прикинулся рабочим: в Челябинске боец Росгвардии зарезал бывшую жену в хостеле

СОБРовец постоянно ездил в командировки, что, видимо, не утраивало супругу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 14 июня, боец отряда СОБР Росгвардии Челябинска пришел в хостел, где работала администратором его бывшая супруга, и убил ее, ударив ножом в шею. Сейчас его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. КП-Челябинск узнал подробности происшествия. А они ужасающие — у семьи остались двое несовершеннолетних детей.

— Они развелись всего месяц или два назад. Мужчина по роду деятельности был постоянно в командировках, что, видимо, не устраивало супругу, — сообщил КП-Челябинск собственный источник в силовых структурах. — Детей они тоже поделили: 13-летний сын остался с отцом, а 6-летняя дочь жила с матерью. Одной из причин могла стать ревность, женщина довольно быстро нашла нового сожителя.

По нашим данным, мужчина пришел в хостел, где работала его бывшая супруга. Но она его не пустила. Тогда собровец переоделся и прикинулся рабочим (вероятно, там шел ремонт), чтобы проникнуть внутрь. В итоге завязался конфликт и он ударил некогда любимую жену ножом в шею.

— Мужчина нанес около 10 ударов ножом в голову, шею и правое плечо. От полученных травм женщина скончалась в ОКБ №3, — сообщили в прокуратуре Калининского района.

Как выяснил КП-Челябинск, мужчину отстранили от службы. Но, по нашим данным, на работе он был на хорошем счету, работает в системе давно.

В Следственном комитете по Челябинской области подтвердили, что идет расследование по факту убийства в ходе бытового конфликта.

— Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В Росгвардии также проводят проверку.

— Выясняется обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе территориального управления Росгвардии.

Обновлено. Калининский районный суд избрал меру пресечения мужчине — его заключили под стражу. Как рассказали в прокуратуре Калининского района, защитник и сам обвиняемый просили домашний арест.

— Сотрудник Росгвардии — участник боевых действий. В суд он представил ряд грамот о премировании за боевые заслуги, — сообщили в прокуратуре Калининского района. — Свою вину обвиняемый признал. Сообщил, что убил жену из ревности.

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