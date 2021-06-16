Текслер предложил предоставлять привившимся от COVID-19 оплачиваемый выходной

Прививка - надежная защита от болезни. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции губернатор Алексей Текслер предложил предоставлять привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Москву опять захлестнула пандемия, и для всех регионов это должно быть тревожным сигналом. Предупредить пандемию можно только коллективным иммунитетом.

Губернатор назвал факт предоставления выходного дня после вакцинации интересным и правильным опытом:

— Понятно, что такое решение может принять работодатель, и за бюджетные, государственные, муниципальные структуры такое решение мы можем принять, чтобы мотивировать наших граждан. У некоторых граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать такую возможность. Всем работодателям, в том числе нашим промышленным предприятиям, рекомендовать сделать такой день выходным и, естественно, оплачиваемым.

ВЕРНО И СВОЕВРЕМЕННО

Предложение губернатора уже поступило на рассмотрение в региональный Союз промышленников и предпринимателей. Эксперты называют решение главы региона верным и своевременным. Принцип работы Алексея Текслера, озвученный в обращении к депутатам Заксобрания, «Забота. Работа. Результат» претворяется в решении по поощрительной мере привившимся в их поддержке. Массовый иммунитет позволит избежать непростых для экономики и каждого из нас радикальных мер в виде локдауна.

По словам министра экономического развития Натальи Лугачевой, своевременные решения руководства региона по поэтапному открытию отраслей после вынужденной деловой паузы позволили области достойно преодолеть трудности пандемии-2020. Но сохранить курс, подчеркивает Лугачева, можно только при отрицательной динамике заражений ковидом. Вакцинация — единственный способ противостоять пандемии.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА

В ГУ по труду и занятости региона поддержали инициативу губернатора сделать оплачиваемый выходной для привившихся против коронавируса.

— Вынужденный перевод работников на дистанционную форму работы, введение неполного рабочего времени имеют негативные последствия и для работодателей, и для сотрудников. Выгоднее принимать профилактические меры, такие как вакцинация, — говорят эксперты главного управления.

Формировать барьер перед угрозой третьей волны пандемии в виде массовой вакцинации выгодно для сохранения такого важного сектора экономики, как малый и средний бизнес. На Южном Урале это тысячи рабочих мест, развитый сектор услуг и производства.

Председатель областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Артем Артемьев обращается к предпринимателям:

— Вакцина от COVID-19 станет не только защитой для организма, но и надежной защитой вашего бизнеса, залогом стабильной работы и процветания компании.

НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА АВОСЬ

Главный врач областного противотуберкулезного диспансера

(г. Магнитогорск) Анатолий Шалагин не понимает, почему люди решают «подождать и посмотреть», а не прививаться. Мы живем в обстоятельствах, кардинально отличающихся от прошлогодних. Тогда атаку ковида ничем нельзя было отразить. Сегодня же есть вакцины, появившиеся, кстати, во всем мире фактически одновременно:

— Но если в США, Германии, Израиле граждане активно прививаются, то у нас все надеются на русский «авось». Но отмахнуться не получится. Вирус ждать не будет, и экстренная вакцинация не спасет. На формирование иммунитета требуется 42 дня.

В Челябинской области имеется необходимый объем комплектов вакцины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЦИФРА

351 тысяча комплектов вакцины

от COVID-19 поступила в Челябинскую область. Наш регион на третьем месте в стране по темпам использования вакцины. В прививочной кампании участвует более 60 медицинских организаций; действует 126 прививочных пунктов.

Выездные бригады работают в ТРК, вузах, на предприятиях, в СНТ. Маломобильные граждане могут сделать прививку на дому.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru