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Общество16 июня 2021 10:27

Группа Управляющих компаний F5: зеленый и благоустроенный оазис на радость и во благо жителей

Сотрудники управляющей компании вместе с жителями прекрасно обустроили один из дворов в Ленинском районе Челябинска
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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Зеленый благоустроенный двор - радость и для детей и для взрослых. Фото Группы УК F5.

Зеленый благоустроенный двор - радость и для детей и для взрослых. Фото Группы УК F5.

Не двор, а сказка! Ощущение, что ты попал в некий оазис посреди городских джунглей. Деревья разных пород, кустарники, зеленые газоны, между которыми аккуратно выложены аллеи, пешеходные дорожки. А еще детский игровой городок, лавочки, зоны отдыха, спортивная площадка. Есть даже специально оборудованные зоны, где можно зарядить гаджеты. По периметру двора оборудованы и камеры видеонаблюдения Словом, все на радость и для блага жителей.

Зеленые газоны, клумбы, дорожки, деревья и кустарники украшают двор на ул. Дзержинского 82 и 84. Фото Группы УК F5.

Зеленые газоны, клумбы, дорожки, деревья и кустарники украшают двор на ул. Дзержинского 82 и 84. Фото Группы УК F5.

ЗЕЛЕНЫЙ И ОБУСТРОЕННЫЙ

Жилой комплекс «FINKINO», объединяющий дома по улице Дзержинского, 82 и 84 — это два 15-этажных дома и более 300 квартир, которые находятся на обслуживании Группы Управляющих компаний F5. Здесь и расцвел этот изумительный зеленый и обустроенный оазис.

Руководители компании отмечают, что все благоустройство двора они проводили на основе пожеланий самих жителей, что они хотели бы видеть, какой функционал, наполнение.

Детский городок - одно из любимых мест отдыха жителей. Фото Группы УК F5.

Детский городок - одно из любимых мест отдыха жителей. Фото Группы УК F5.

Одна из изюминок этого проекта — «Дерево семьи». Управляющая компания предложила жителям высадить деревья тех пород, которые они пожелают. Люди активно откликнулись на это предложение, высадив уже два десятка деревьев. И это в дополнение к тем, что уже были высажены ранее в рамках благоустройства дворовой территории. Компания заказывает корпоративные таблички, с фамилией той семьи, которая высадила деревце.

Семьи высадили во дворе уже два десятка деревьев. Фото Группы УК F5.

Семьи высадили во дворе уже два десятка деревьев. Фото Группы УК F5.

За всей красотой каждый день следит сотрудник компании: постригает газоны, поливает деревья и кустарники, следит за цветочными клумбами. Да и сами жители ухаживают за своими посадками. Ведь такую красоту нужно сохранять, беречь и приумножать.

Детский городок - одно из любимых мест отдыха жителей. Фото Группы УК F5.

Детский городок - одно из любимых мест отдыха жителей. Фото Группы УК F5.

В F5 рассказали, что подобные проекты — голосования за общественные территории для благоустройства — реализуются во всех дворах, дома которых находятся на обслуживании компании. Жители предлагают свои варианты, они обсуждаются и принимаются в работу.

Во дворе работают станции для подзарядки гаджетов. Фото Группы УК F5.

Во дворе работают станции для подзарядки гаджетов. Фото Группы УК F5.

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Главный принцип работы Управляющей компании — открытость, честность, профессионализм, высокий уровень сервиса, готовность ответить и решить все вопросы собственников жилья. Для этих целей, к примеру, к каждому дому прикреплен индивидуальный менеджер, который поможет с решением всех вопросов. Через Единый контакт-центр F5 (режим 24/7), личный кабинет на сайте www.f5dom.ru или с помощью мобильного приложения можно передать показания приборов учета, оформить заявку или обращение, оплатить услуги ЖКХ.

Группа Управляющих компаний F5 старается создавать для жителей комфортные и безопасные условия. Фото Группы УК F5.

Группа Управляющих компаний F5 старается создавать для жителей комфортные и безопасные условия. Фото Группы УК F5.

Кстати, на сайте компании жители могут оценивать работу специалистов F5 — сантехника, инженера или электрика (сотрудника, который выполнял заявку). Это позволяет вести диалог с жителями, корректировать работу и, при необходимости, исправлять недостатки. Для компании важно мнение собственников.

Двор расцветает из-за обилия зеленых насаждений. Фото Группы УК F5.

Двор расцветает из-за обилия зеленых насаждений. Фото Группы УК F5.

Правильное ЖКХ существует — один из главных девизов компании. Для руководителей компании важен комфорт, уют и безопасность каждого дома и каждого жителя.

Двор у домов 82 и 84 по улице Дзержинского имеет все шансы на победу в конкурсе «Дворовое детство».

Официальный сайт Группы Управляющих компаний F5: www.f5dom.ru

VK https://vk.com/f5dom

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БИЗНЕС-ПРЕССКонкурс Дворовое детство 2021