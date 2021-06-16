Группа Управляющих компаний F5: зеленый и благоустроенный оазис на радость и во благо жителей

Зеленый благоустроенный двор - радость и для детей и для взрослых. Фото Группы УК F5.

Не двор, а сказка! Ощущение, что ты попал в некий оазис посреди городских джунглей. Деревья разных пород, кустарники, зеленые газоны, между которыми аккуратно выложены аллеи, пешеходные дорожки. А еще детский игровой городок, лавочки, зоны отдыха, спортивная площадка. Есть даже специально оборудованные зоны, где можно зарядить гаджеты. По периметру двора оборудованы и камеры видеонаблюдения Словом, все на радость и для блага жителей.

Зеленые газоны, клумбы, дорожки, деревья и кустарники украшают двор на ул. Дзержинского 82 и 84. Фото Группы УК F5.

ЗЕЛЕНЫЙ И ОБУСТРОЕННЫЙ

Жилой комплекс «FINKINO», объединяющий дома по улице Дзержинского, 82 и 84 — это два 15-этажных дома и более 300 квартир, которые находятся на обслуживании Группы Управляющих компаний F5. Здесь и расцвел этот изумительный зеленый и обустроенный оазис.

Руководители компании отмечают, что все благоустройство двора они проводили на основе пожеланий самих жителей, что они хотели бы видеть, какой функционал, наполнение.

Детский городок - одно из любимых мест отдыха жителей. Фото Группы УК F5.

Одна из изюминок этого проекта — «Дерево семьи». Управляющая компания предложила жителям высадить деревья тех пород, которые они пожелают. Люди активно откликнулись на это предложение, высадив уже два десятка деревьев. И это в дополнение к тем, что уже были высажены ранее в рамках благоустройства дворовой территории. Компания заказывает корпоративные таблички, с фамилией той семьи, которая высадила деревце.

Семьи высадили во дворе уже два десятка деревьев. Фото Группы УК F5.

За всей красотой каждый день следит сотрудник компании: постригает газоны, поливает деревья и кустарники, следит за цветочными клумбами. Да и сами жители ухаживают за своими посадками. Ведь такую красоту нужно сохранять, беречь и приумножать.

Детский городок - одно из любимых мест отдыха жителей. Фото Группы УК F5.

В F5 рассказали, что подобные проекты — голосования за общественные территории для благоустройства — реализуются во всех дворах, дома которых находятся на обслуживании компании. Жители предлагают свои варианты, они обсуждаются и принимаются в работу.

Во дворе работают станции для подзарядки гаджетов. Фото Группы УК F5.

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Главный принцип работы Управляющей компании — открытость, честность, профессионализм, высокий уровень сервиса, готовность ответить и решить все вопросы собственников жилья. Для этих целей, к примеру, к каждому дому прикреплен индивидуальный менеджер, который поможет с решением всех вопросов. Через Единый контакт-центр F5 (режим 24/7), личный кабинет на сайте www.f5dom.ru или с помощью мобильного приложения можно передать показания приборов учета, оформить заявку или обращение, оплатить услуги ЖКХ.

Группа Управляющих компаний F5 старается создавать для жителей комфортные и безопасные условия. Фото Группы УК F5.

Кстати, на сайте компании жители могут оценивать работу специалистов F5 — сантехника, инженера или электрика (сотрудника, который выполнял заявку). Это позволяет вести диалог с жителями, корректировать работу и, при необходимости, исправлять недостатки. Для компании важно мнение собственников.

Двор расцветает из-за обилия зеленых насаждений. Фото Группы УК F5.

Правильное ЖКХ существует — один из главных девизов компании. Для руководителей компании важен комфорт, уют и безопасность каждого дома и каждого жителя.

Двор у домов 82 и 84 по улице Дзержинского имеет все шансы на победу в конкурсе «Дворовое детство».

Официальный сайт Группы Управляющих компаний F5: www.f5dom.ru

VK https://vk.com/f5dom

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