«Творческие люди»: как в Челябинске реализуется федеральный проект

Челябинский институт культуры вошел в федеральный проект «Творческие люди».

В 2019 году в стране началась реализация крупного национального проекта «Культура», разработанного по указу Президента России. В его структуре три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Благодаря им до 2024 года в регионах должна произойти серьезная перестройка в данной сфере. За это отвечают крупнейшие российские вузы. Всего около 15-ти. И в их число попал Челябинский государственный институт культуры. В элитных учебных заведениях Минкульт разместил центры непрерывного образования.

— Основной задачей этих центров является повышение квалификации творческих и управленческих кадров, — поделился проректор по учебной работе, доцент Челябинского государственного института культуры кандидат педагогических наук Сергей Буцык.

Проректор по учебной работе ЧГИК Сергей Буцык.

За четыре года, на которые рассчитан федеральный проект, преподаватели института планируют вывести на новый уровень больше 10 тысяч деятелей культуры. А по всей стране до конца 2024 года в общей сложности «окультурятcя» около 200 тысяч работников библиотек, музеев, клубов, дополнительного профессионального образования, в том числе по взаимодействию с детьми.

Помешать могут лишь ограничения в голове

Чтобы обогатить свои знания, специалистам культуры не нужно никуда ехать, перестраивать график, тратить финансовые и другие ресурсы. Все образовательные курсы из-за ограничений, связанных с пандемией, проводятся в дистанционном режиме. В будущем это может быть очный формат. Пока же организаторы выстраивают процесс обучения согласно эпидемиологическим требованиям. За полгода в рамках федерального проекта «Творческие люди» в Челябинске прошли обучение уже 1,7 тысячи человек. Специалисты решали актуальные для себя вопросы. Организаторы, тем временем, совершенствовали учебный процесс. Все его участники: и педагоги, и студенты — должны получать удовольствие от общения друг с другом, уверены в Челябинском государственном институте культуры.

Так, 16 июня, в рамках федерального проекта «Творческие люди» в Челябинске впервые проведут экспертную дискуссионную панельную тему «Профессиональное образование в сфере культуры: вызовы времени и требования практики». Встреча будет проходить на платформе ZOOM.

— В роли экспертов выступят руководители и ведущие специалисты учреждений культуры в сфере музейного, библиотечного дела, в социально-культурной сфере, рекреации, творческой индустрии. Представители различных видов искусств: театрального, хореографического, праздничной культуры, — сообщил доцент кафедры документоведения и издательского дела Челябинского государственного института культуры кандидат педагогических наук Андрей Штолер. — Кто-то хочет быть спикером? Пожалуйста. Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем такую возможность. Но с учетом ограничений по времени.

Доцент кафедры документоведения и издательского дела ЧГИК Андрей Штолер.

По предварительным данным, на открытой площадке примут участие почти 500 человек из 50 регионов страны. Это выпускники, действующие студенты, те, кто проходит курсы квалификации, представители сферы культуры и работодатели со всей России. Чтобы попасть на мероприятие глобальной широты, необходимо подать заявку.

Кризис идентичности

На панельной дискуссии представители вуза хотят затронуть важную тему, связанную с быстрыми изменениями в культурной сфере и прогрессивности поколений. По их мнению, на образовательном опыте сильно отражаются процессы информатизации и цифровизации, под которые они не успевают подстроить свою систему образования. Да, и учреждения культуры далеко не все владеют передовыми технологиями.

Педагоги ломают голову над тем, как подготовить выпускника, чтобы он был востребован на культурном поприще соответственно духу времени. Андрей Штолер озабочен тем, что все культурные практики, технологии, которые они используют в повседневности, очень быстро меняются. И предугадать, как изменится культура через 2 или 4 года, когда будет выпускаться начинающий магистр или бакалавр, очень сложно.

— Возникает вопрос: что завтра будет представлять собой сфера культуры — практически каждая ее отрасль? Нужны ли стационарные театры или им на смену придут иммерсивные (способ восприятия, определяющий фактор изменения сознания, в современном мире является важным и частым объектом изучения. — Прим. ред.) практики? Нужны ли традиционные библиотеки или на смену им придут электронные? Нужны ли традиционные музеи как элемент культурного наследия или вместо них мы будем видеть только электронные образцы?

Запросы работодателей

В ЧГИК провели опрос среди учреждений культуры и выяснили, что около 60% из них испытывают потребность в новых кадрах. И всем нужны готовые специалисты, которые придут и тут же включатся в процесс работы конкретного учреждения.

Радикальные изменения условий в библиотеках, музеях, исполнительского искусства, стенографии — процесс не быстрый. Но, в то же время, интересный. Ведь это новые возможности для культуры и образования. Национальный проект, по мнению кандидатов педагогических наук, позволит выстроить задачи института согласно новым требованиям.

С недавнего времени высшее образование в России имеет практико-ориентированный подход. Когда студенты черпают знания не только в вузе, но и в профильных организациях. А потенциальные работодатели, заинтересованные в квалифицированных специалистах, активно участвуют в их подготовке.

— На этапе проектирования, когда мы только придумываем образовательную программу, перечень дисциплин, их содержание, компетенции, которые должны сформировать наши студенты в процессе обучения, мы должны согласовывать их с работодателем. На этапе обучения мы привлекаем работодателей в образовательный процесс. У нас не менее 5% педагогов от общего числа педагогов должны быть представители работодателя. Они также могут участвовать в сессионных экзаменах и государственной итоговой аттестации. Поэтому без работодателей сегодня никуда. Не случайно их определяют как стейкхолдеров (те, кто активно вовлечен в проект или бизнес, на чьи интересы может повлиять успех или неуспех проекта, а также те, кто в силу своей должности или полномочий может сам повлиять на проект. — Прим. ред.) — держателей доли.

Отучился — отработай

Сфера культуры в значительной степени государственная структура. Потому в ней есть бюджетные места. Из них 30 — 50% правительство страны выделяет на целевое обучение.

— Фактически заказчик при этом не оплачивает обучение. Все студенты учатся за счет средств федерального бюджета. Заказчик может оказывать материальную поддержку. Но его основная задача — обеспечить практику на месте дальнейшей работы. И, конечно же, обеспечить место по окончанию вуза. А обучающиеся, со своей стороны, выбрав то или иное место для прохождения практики и дальнейшей работы, обязываются проработать там определенный срок, — подытожил Сергей Буцык.

— Мы заинтересованы в увеличении аудитории целевых студентов. Поскольку они целенаправленно приходят и знают, что какое-то учреждение за ними стоит. Оно гарантирует им и практическую подготовку, и будущую работу, — добавил Андрей Штолер.

Подробнее о возможности целевого обучения и направлениях подготовки можно найти на сайте вуза.

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