Губернатор Курганской области сделал прививку от коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Сегодня, 16 июня, губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал себе прививку от коронавируса. Он также призвал жителей Зауралья последовать его примеру и пройти вакцинацию.

— В регионе проставлено уже более 100 000 прививок. Пропустили вперед все группы риска, включая пожилых. Пришло и наше время. Прививаемся, друзья. Вакцины достаточно, дело за вашим желанием, — заявил Вадим Шумков.

На опубликованных кадрах в Instagram-аккаунте Шумкова видно, что вакцинация проходила прямо в кабинете губернатора. Сам глава региона еще в конце 2020 года заявлял, что сделает себе прививку, когда поступит крупная партия вакцины.

По данным правительства Курганской области, всего в регион поступило 128 тысяч доз вакцины от COVID-19. 118,4 тысячи человек уже сделали первую прививку. 92,5 тыс. человек получили две дозы препарата и завершили вакцинацию. Более 50% привитых — это люди старше 60 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru