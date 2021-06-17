Прокуратура проверит законность бюджетных трат на поездку мэра Челябинска Натальи Котовой в Дубай

Челябинская делегация была в заграничной командировке с 29 мая по 5 июня. Фото: Эдуард Фадюшин, Валерий Звонарев.

В прокуратуре Челябинской области заинтересовались поездкой главы города Натальи Котовой и группы региональных чиновников на обучение в Объединенные Арабские Эмираты. Оценивать законность трат будут специалисты отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

— Организована проверка по многочисленным публикациям средств массовой информации, в которых ставился вопрос о законности расходования бюджетных средств в период командировки должностных лиц администрации Челябинска и исполнительных органов региона, которые были направлены для обучения в ОАЭ, — рассказала радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В Дубае представители муниципалитета и областного правительства проходили обучение по магистерской программе Master of Publiс Administration. В состав группы вместе с Натальей Котовой вошли ее заместитель Владимир Шамне, замминистра транспорта Александр Егоров и министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Челябинская делегация была в заграничной командировке с 29 мая по 5 июня. При этом обучение проходило с 31 мая по 4 июня. Также возникли вопросы по стоимости перелетов и проживания.

В пресс-службе администрации Челябинска объяснили, почему поездка мэра и ее коллег оказалась на три дня дольше, чем обучающий модуль. Такая задержка связана с недостатком прямых авиарейсов из Дубая в Екатеринбург и действующими в ОАЭ санитарными ограничениями.

— Необходимость прибыть за сутки до начала учебы была продиктована действующими на территории Объединенных Арабских Эмиратов требованиями и ограничениями, связанными с распространением COVID-19. По прилету необходимо было сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию в гостинице по месту пребывания в течение максимум 24 часов. Учитывая время, которое необходимо было потратить на дорогу из Челябинска в Екатеринбург, на прохождение всех необходимых процедур до вылета и по прилету, командировка главы города и ее заместителя началась 29 мая. Завершилась учебная программа 4 июня. На момент бронирования ближайший прямой рейс из Дубая до Екатеринбурга был в 14:25 5 июня, — рассказал пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

В правительстве Челябинской области дали комментарий по поездке Натальи Лугачевой. Глава минэкономразвития проходила в Дубае обучение по соглашению между областным правительством и некоммерческим «Фондом развития городов». Образовательный курс состоит из 14 модулей, часть занятий проходит дистанционно, а часть подразумевает поездки. Участники программы учатся управлять проектами городского развития.

— Само обучение бесплатное. Командировочные расходы произведены в рамках установленных норм, — прокомментировали в правительстве.

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