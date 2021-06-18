Как стать энергичнее и увереннее, уделяя этому 10 минут в день

Владимир Якуба провел обучение в 134 городах, 18 странах. Автор 11 книг. Фото: предоставлено героем

Нынешнему поколению, с одной стороны, живется проще — не надо, как после войны отстраивать города, есть помощники-гаджеты, которые стирают, готовят, убирают. А с другой — сложнее эмоционально: труднее идентифицировать себя и свое место в жизни, находить в информационном мусоре источники для вдохновения. Где брать энергию и как выйти из стресса? Об этом рассказал известный бизнес-тренер и автор книг Владимир Якуба.

— Владимир, начнем сразу с главного вопроса. Как же стать энергичнее?

— Никак без двух факторов. Первый — это любовь, к себе, семье, делу. Второй — реальные положительные привычки, от которых ты с точки зрения дисциплины не позволяешь себе отходить. Важная, на мой взгляд, привычка — реагировать легко и положительно на какие-то новые ситуации, сложности, события. Сделать это можно по формуле «МЧС»: мысль, чувство, слово. Как говорил Лев Николаевич Толстой: «Мысль — начало всего. И мыслями можно управлять. Поэтому дело жизни — совершенствование мыслей». Это значит, что нужно научиться не по инерции реагировать на раздражающую ситуацию и выдавать слово — негатив. А целенаправленно формировать нейтральную или положительную мысль, думать про решение, а не про сложность возникшей ситуации. Тогда положительная мысль дает прилив энергии (чувство), в итоге «слово» выходит хорошим. И раздражения нет. Нужно искусственно себя приучать к другим реакциям. Это дает энергию на весь день.

Вот пример. Вчера я делал допоздна презентацию, а потом не смог долго уснуть — мозг активно работал. Сначала возникла мысль позлиться на себя и поныть: зачем я за это взялся, можно было бы сделать потом. А потом лежал и думал, какой же мозг сообразительный — разогнался и не остановишь. То есть было не самобичевание, а самоисследование реакций своего мозга. В итоге я открыл глаза в 7:00, я был уставший, но в целом чувствовал себя хорошо. Прям хорошо. А ведь подобные мелочи, выбивающие из равновесия, у людей происходят постоянно — с клиентами, родными, прохожими.

— А как быть тем, кто находится в состоянии хронической усталости и недосыпа? В таком положении сложно контролировать свои мысли.

— Я уже 9 лет обучаю психиатров. И вот они говорят, что самое главное для человека — сон. Если наладить режим, то реакция будет качественнее.

— Есть какие-то работающие способы, чтобы подавить негативные эмоции и выйти из стресса?

— Расскажу о трех основных привычках, которые помогут пережить неприятную или непривычную ситуацию. Первое — не ныть. Жалобы разъедают как ржавчина, они не дают спокойно и комфортно жить. Их нужно просто вычеркнуть из своей жизни, запретить себе и остерегаться тех людей, которые любят жаловаться. А таких, кстати, довольно много.

Второе — отпустите обиды. Как говорил Евгений Леонов, не копите обиды — небольшое, как говорится, богатство. Многое, что в нас есть, из прошлых событий. Стоит ли эти обиды лелеять?

Третье — относитесь с воодушевлением к сложным ситуациям. Стресс развивает, обычная ситуация — расслабляет. Всегда ищите хорошее в, казалось бы, плохой ситуации.

Владимир Якуба - номинант Книги Рекордов Гиннеса по выступлениям с аудиторией до 18 000 человек. Фото: предоставлено героем

— А стоит ли идти за помощью к психологам?

— Я не обращаюсь и никогда не обращался. Но мне известно много ситуаций, когда психолог смог положительно повлиять на состояние человека. Скажу так: если в вашем окружении нет тех людей, которые могут с вами поговорить по душам, то профессиональным другом может стать психолог. Да и лучше психолог, чем успокоительные и антидепрессанты.

— Владимир, скажите, а есть какие-то техники, чтобы всколыхнуть энергию? И желательно быстро.

— Конечно, и я их применяю стабильно. Отожмитесь, подтянитесь или сделайте любое другое физическое упражнение. Главное, чтобы было хотя бы небольшое напряжение. Это придаст тонуса. Подумайте о чем-то хорошем — о чем угодно. Вспомните о своей мечте или цели, ради которой вы все это делаете. Ну и последнее — хорошо высыпайтесь и кушайте. Без этого все вышесказанное — ерунда.

В своих семинарах я всегда говорю: отдавайте больше энергии — тогда ее больше вернется назад. Выкладывайтесь больше, общаясь с другими людьми — жестикулируйте, говорите громче, улыбайтесь! Возьмите смартфон и запишите туда список вещей, которые отнимают и прибавляют энергию. Когда возникает вопрос, как «перезарядиться» — открываете свой список и выбираете.

— Вы сказали, что нужно думать о своей мечте? Получается, что у каждого мечта обязательно должна быть?

— Необязательно, хотя на семинарах я часто говорю о системе постановки целей КЕДР: конкретика, единица измерения, дата и реальность. Но на самом деле есть еще и второй способ, когда ты не можешь конкретно описать мечту, но ты ее ощущаешь. Примерно представляешь комфорт, в котором ты бы мог жить. Ты мечтаешь не о конкретном автомобиле, не о квартире в Сочи. Ты просто хочешь другого драйва, другого ритма жизни. Представляешь так сильно, что сила этой мысли включает тебя в работу, в задачу. Я не описываю, что хочу дом в Калифорнии, я ощущаю, как я хочу жить. Когда ты работаешь, твои желания работают. Списки дел и задач нужны, например, по работе. А в мечтах не стоит думать, что ты записал и все сбудется. Нужно крутить в голове ощущение желаемого будущего.

— А у вас есть какие-то энергозажигающие практики?

— Вот, например, сейчас я сижу в пятизвездочном отеле на Красной поляне в Сочи. Со мной в номере живет теща и сын. Вечером приедет супруга, отец. Мы пойдем гулять. А днем у меня три выступления и наше интервью. И меня заряжает то, что я могу находиться в разных местах, что могу работать качественно и совмещать с личной жизнью. Главное — много работать и много совмещать с тем, что тебе близко.

— Наверное, стоит избегать перекосов? Все должно быть в меру?

— На определенных этапах жизни перекосы вполне нормальны. Пахать надо. Например, у вас родился ребенок и главное ваше желание — поспать. Какие уж тут идеальные отношения с мужем и работа? Или вы набрали кредитов, или живете с двумя-тремя детьми в однушке. Пашите днями и ночами. Перекосы на определенных этапах нормальны. Но нужно только помнить, что жизнь не бесконечна. И они должны быть временными.

КСТАТИ

25 мая Владимир Якуба стал гостем Белого бала, который «Комсомольская правда» проводила в честь своего 96-летия.

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