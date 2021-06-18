Где сделать прививку от коронавируса 19 и 20 июня в Челябинской области

Мобильные пункты вакцинации развернут в ТРК, некоторых поликлиниках и садовых товариществах.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 19 и 20 июня. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах, поликлиниках, некоторых парках и садовых товариществах.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
Челябинск
19 июня
Торговый город «Алмаз» (1 этаж) с 10:00 до 14:00.
Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.
ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.
ТК «КС» с 10:00 до 13:00.
ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.
СНТ «Тракторосад-1» с 9:00 до 12:00.
Поликлиника на ул. Воровского, 16 с 10:00 до 14:00.
Поликлиника на ул. Каслинская, 60а с 8:00 до 14:00.
20 июня
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
Поликлиника на ул. Каслинская, 60а с 8:00 до 14:00.
Магнитогорск
19 июня
Парк у «Вечного огня» с 11:00 до 14:00.
19 и 20 июня
ТРК «Континент» (3 этаж) с 11:00 до 15:00.
ТРК «Гостиный двор» (2 этаж) с 11:00 до 15:00.
ТРК «Семейный парк» (1 этаж) с 11:00 до 15:00.
19 и 20 июня
СНТ «Горняк» с 9:00 до 12:00.
СНТ «Металлург-2» с 9:00 до 12:00.
СНТ «Строителей-1» с 9:00 до 12:00.
СНТ «Метизник» с 9:00 до 12:00.
Миасс
19 и 20 июня
ТРК «Слон» с 11:00 до 14:00.
Златоуст
19 июня
ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.
Парк «Молодёжный» с 13:00 до 18:00.
СНТ «Булат» с 9:00 до 11:00.
Чебаркуль
19 июня
Поликлиника с 8:00 до 14:00.
Пласт
19 июня
ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.
20 июня
ТК «Карат» с 9:00 до 13:00.
Сатка
19 июня
Рынок п. Межевой с 12:00 до 16:00.
Копейск
19 июня
ТРК «Слава» с 10:00 до 13:00.
Поликлиника на ул. Борьбы, 34 с 9:00 до 12:00.
Поликлиника на ул. Гастелло, 1а с 9:00 до 12:00.
Аргаяш
19 июня
Базарная площадь с 9:00 до 12:00.
Южноуральск
19 и 20 июня
Городской парк с 10:00 до 13:00.
Верхний Уфалей
19 июня
СНТ «Урал» с 10:00 до 11:00.
СНТ «Машиностроитель» с 11:00 до 12:00.
Коркино
19 июня
Поликлиника с 8:00 до 12:00.
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