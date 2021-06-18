Где сделать прививку от коронавируса 19 и 20 июня в Челябинской области

Мобильные пункты вакцинации развернут в ТРК, некоторых поликлиниках и садовых товариществах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на 19 и 20 июня. Бесплатно прививку можно будет сделать в торгово-развлекательных комплексах, поликлиниках, некоторых парках и садовых товариществах.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

Челябинск

19 июня

Торговый город «Алмаз» (1 этаж) с 10:00 до 14:00.

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10:00 до 15:00.

ТРК «Космос» с 12:00 до 16:00.

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

ТРК «Куба» с 10:00 до 13:00.

ТК «КС» с 10:00 до 13:00.

ТРК «Кольцо» с 12:00 до 18:00.

СНТ «Тракторосад-1» с 9:00 до 12:00.

Поликлиника на ул. Воровского, 16 с 10:00 до 14:00.

Поликлиника на ул. Каслинская, 60а с 8:00 до 14:00.

20 июня

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

Поликлиника на ул. Каслинская, 60а с 8:00 до 14:00.

Магнитогорск

19 июня

Парк у «Вечного огня» с 11:00 до 14:00.

19 и 20 июня

ТРК «Континент» (3 этаж) с 11:00 до 15:00.

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж) с 11:00 до 15:00.

ТРК «Семейный парк» (1 этаж) с 11:00 до 15:00.

19 и 20 июня

СНТ «Горняк» с 9:00 до 12:00.

СНТ «Металлург-2» с 9:00 до 12:00.

СНТ «Строителей-1» с 9:00 до 12:00.

СНТ «Метизник» с 9:00 до 12:00.

Миасс

19 и 20 июня

ТРК «Слон» с 11:00 до 14:00.

Златоуст

19 июня

ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.

Парк «Молодёжный» с 13:00 до 18:00.

СНТ «Булат» с 9:00 до 11:00.

Чебаркуль

19 июня

Поликлиника с 8:00 до 14:00.

Пласт

19 июня

ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.

20 июня

ТК «Карат» с 9:00 до 13:00.

Сатка

19 июня

Рынок п. Межевой с 12:00 до 16:00.

Копейск

19 июня

ТРК «Слава» с 10:00 до 13:00.

Поликлиника на ул. Борьбы, 34 с 9:00 до 12:00.

Поликлиника на ул. Гастелло, 1а с 9:00 до 12:00.

Аргаяш

19 июня

Базарная площадь с 9:00 до 12:00.

Южноуральск

19 и 20 июня

Городской парк с 10:00 до 13:00.

Верхний Уфалей

19 июня

СНТ «Урал» с 10:00 до 11:00.

СНТ «Машиностроитель» с 11:00 до 12:00.

Коркино

19 июня

Поликлиника с 8:00 до 12:00.

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