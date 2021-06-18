Женили, устраивали на работу и прописывали: в Челябинской области поймали ОПГ, легализовавшую 10 000 мигрантов

Участники преступного сообщества за деньги легализовали в нашей стране более 10 тысяч мигрантов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали участников преступного сообщества из пяти предполагаемых руководителей и десяти участников, которые за деньги легализовали в нашей стране более 10 тыс. мигрантов. Вознаграждение обвиняемые брали за оформление фиктивных трудовых договоров, прописку в квартирах жителей Южного Урала и регистрацию браков с россиянами. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— По версии следствия, участники преступного сообщества за деньги в нарушение законодательства предоставляли миграционные услуги иностранцам, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пять предполагаемых руководителей и десять участников ОПГ создали четыре обособленные группы. Каждая из них выполняла особые функции.

Так, одна из них занималась подготовкой поддельных трудовых договоров и поиском собственников жилья в Челябинской области для фиктивной регистрации в их домах мигрантов. Другая группа, выполняя аналогичные функции, торговала оформлением фиктивных браков между жителями России и иностранцами.

В обязанности третьей и четвертой групп входил мнимый прием экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства.

— Своими противоправными действиями фигуранты способствовали незаконному пребыванию в России более 10 тыс. иностранцев, — уточнила Ирина Волк.

Выявили криминальную схему оперативники Центра по противодействию экстремизму полицейского главка совместно с коллегами из управления по вопросам миграции, регионального управления ФСБ и сотрудниками Росгвардии. 15 задержанным грозят сроки за организацию незаконного сообщества и участия в нем по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и все факты криминальных деяний фигурантов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru