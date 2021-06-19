«Начала заниматься программированием в 5-м классе»: школьница из Челябинска заняла первое место на Европейской олимпиаде по информатике

Екатерина Шиляева. Фото: Олимпиадное программирование в 31 лицее / vk.com

Ученица 11 класса Физико-математического лицея №31 Челябинска Екатерина Шиляева заняла первое место на Европейской олимпиаде по информатике для девочек. Ей составили конкуренцию участницы из 43 стран мира. Помимо европейских государств, были также и команды из США, Японии, Бразилии и Канады.

Олимпиада проходила в 2 тура, на каждом из которых нужно было решить 4 алгоритмические задачи. Эти здания были крайне сложные, максимально приближенные к работе программистов, которые они выполняют ежедневно. Но Екатерина успешно смогла решить каждую из представленных задач.

Во время олимпиады Екатерине пришлось решить 8 сложных алгоритмических задач

Учитель информатики Алексей Егоров, который обучает школьницу, рассказал, что Екатерина начала заниматься программированием еще в пятом классе.

— В 2019 году, была призером Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В этом стала победителем, показав лучший результат среди девушек. Неоднократно становилась призером различных международных соревнований по программированию, — рассказывает педагог.

Олимпиада проходила в формате онлайн с 14 по 19 июня в Цюрихе (Швейцария). Сегодня состоялась церемония закрытия, где Екатерине вручили золотую медаль за первое место.

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