Челябинец дал ремня трем девушкам, решившим покурить кальян рядом с многоэтажкой

Мужчина не скрывал агрессии и в общении с дамами не церемонился.

В Челябинске рано утром 20 июня неизвестный мужчина отлупил ремнем трех девушек, решивших покурить кальян в 6:23 в одном из дворов микрорайона «Академ Riverside». Пострадавшие утверждают, что стали жертвами немотивированной агрессии без видимой на то причины. Одна из них уже написала заявление в полицию.

Нападение на девушек попало на видео. На кадрах видно, что девушки утроили рядом с многоэтажкой зону отдыха: на капоте припаркованной машины — контейнеры с, что вероятнее всего, едой, рядом с легковушкой — кальян.

По реакции мужчины видно, что одна из отдыхающих в седьмом часу утра ему знакома.

— Ты-то тут рядом живешь, — кричит он девушке, шлепая наотмашь ее ремнем и называя тварью.

Пострадавшие в соцсетях рассказывают, что вели себя тихо. Кальян курили тихо на парковке без музыки в салоне. Только изредка включали звук на телефоне.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о случившемся подтвердили.

— Заявление от одной из пострадавших зарегистрировано сегодня в 6:33, — кратко прокомментировали корреспонденту КП-Челябинск в полицейском главке. — Проводится проверка.

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