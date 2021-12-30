«Подарки на дорогах»: «Комсомолка» с инспекторами ГИБДД и официальным дилером SKODA поздравила челябинцев с наступающим Новым годом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Папа, смотри, смотри, дедушка Мороз!

Автомобиль останавливается на парковке. Маленький парнишка первым открывает пассажирскую дверь.

— Как тебя звать, сколько тебе годиков? — Дед Мороз обращается к мальчику.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Вася, мне уже шесть лет.

— Думаю, ты хорошо себя вел в этом году, слушал маму и папу? Помогал родителям? Будь хорошим мальчиком. Вот подарок тебе и твоему папе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отец мальчугана вместе с сыном благодарят Деда Мороза, фотографируются на память и с улыбками едут дальше.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За час «Комсомолка» вместе с сотрудниками Управления МВД Челябинска и спонсором этой традиционной новогодней акции — компанией «Яромир-Авто»,официальным дилером SKODA — поздравили пару десятков водителей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дедушка Мороз и три сотрудника ГИБДД на дороге, точнее на парковочной зоне (чтобы соблюдать безопасность)! Такая компания прекрасно смотрелась на одной из оживленных улиц Челябинска. Водители, проезжая по улице Воровского, время от времени сигналили. А как же?! Даже накануне Нового года Дед Мороз на дороге — такое не часто увидишь. Но «Комсомолка» с доблестными стражами порядка и с мешком подарков от «Яромир-Авто» и нашего медиахолдинга всегда может приятно удивить!

Инспекторы ГИБДД останавливали авто. Правда, пакет документов в честь новогодней акции не спрашивали. Это приводило многих в недоумение. А тут еще Дед Мороз. Кто-то даже делал селфи на память.

— Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем безопасной дороги, обязательно соблюдайте правила дорожного движения, и крепкого здоровья, — такими словами сотрудники ГИБДД напутствовали водителей, а Дедушка вручал всем подарки.

— Очень неожиданно, спасибо большое за поздравления, за подарки. Такое я впервые вижу. Спасибо, что добавили новогоднего настроения. Очень приятно, — поблагодарил полицейских и Деда Мороза Дмитрий, водитель автомобиля Skoda Octavia.

— Сейчас перед Новым годом на дорогах очень интенсивное движение, нередко случаются пробки, движение может быть затруднено. И поэтому водителям не лишне будет напомнить о правилах дорожного движения, о безопасности, — подчеркнул один из полицейских.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Да, старались останавливать исключительно автомобили марки Skoda. Водителям было очень приятно получить поздравления и подарки, тем более от официального дилера — компании «Яромир-Авто». В подарочном наборе — две фирменные кружки от ŠKODA и компании «Яромир-Авто», другая сувенирная продукция, плюс свежий номер «Комсомольской правды» и специализированного журнала медиахолдинга.

— Столько сотрудников на дороге, Дед Мороз с посохом. Даже не знала, что и думать. Сначала показалось, что это какой-то необычный рейд, — улыбается Светлана. — Вот это да! Классно придумали. Вот так бы каждый год.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Действительно, такое радушие на дороге, тем более перед новогодними праздниками — это приятный сюрприз.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, совместные праздничные акции медиахолдинга «Комсомольская правда» с компанией «Яромир-Авто» и сотрудниками ГИБДД Челябинска стали уже доброй традицией. В прошлом году подарки и поздравления водители получили в День защиты детей, в октябре- ко Дню автомобилиста. В этом году в канун Нового года водители снова получили подарки, поздравления и заряд положительных эмоций!

Официальный сайт дилера SKODA в Челябинске — компания «Яромир-Авто»: yaromiravto.ru.