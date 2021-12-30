Некоторые будут открыты даже 1 января: график работы торговых комплексов в новогодние праздники 2021-2022 в Челябинске

Большинство магазинов возвращаются к работе 2 января
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 31 декабря график работы торгово-развлекательных комплексов в Челябинске меняется. У большинства ТРК это будет сокращенный день. Мы обзвонили все популярные магазины и узнали, по какому расписанию будут работать они, а по какому - гипермаркеты на их территории. И да, график у них отличается.
ТРК «Космос»
31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января – выходной, 2 - в обычном режиме.
«Ашан» 31 декабря будет открыт до 20:00, 1-го не работает, 2-го – с 10:00 до 23:00, а 3-го – в обычном режиме.
ТРК «Алмаз»
31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00, со 2 января в обычном режиме.
Гипермаркет «Лента» 30 декабря открыт с 9:00 до 24:00, 31 декабря с 9:00 до 21:00, 1 января с 10:00 до 23:00, а потом в обычном режиме.
Строительный магазин «Леруа Мерлен» 31 декабря будет принимать покупателей с 8:00 до 20:00, 1-го будет закрыт, а со 2 января начнет работать как обычно.
ТРК «Родник»
31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00, 2 января в обычном режиме.
Гипермаркет «Ашан» 31 декабря работает с 8:00 до 20:00, 1 января не работает, 2 января – в обычном режиме.
У строительного магазина «Касторама» 31 декабря рабочий день с 7:00 до 18:00, 1 января выходной, а со 2 января – обычный режим.
ТРЦ «Фиеста» и ТК «Радуга»
31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января с 12:00 до 22:00, 2 января в обычном режиме.
Супермаркет «Спар» в «Фиесте» 31 декабря работает с 10:00 до 19:00, 1 января с 9:00 до 22:00, 2 января в обычном режиме.
ТРК «Фокус»
31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 – выходной (кроме 3 этажа, где находится «Мегаполис»), 2 января – в штатном режиме.
ТРК «Урал»
31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00, а 2 января – без изменений.
Супермаркет «Магнит» 31 декабря открыт с 10:00 до 20:00, 1 января с 10:00 до 22:00, 2-го без изменений.
ТРК «ГагаринПарк»
31 декабря с 10:00 до 14:00, 1 и 2 января не работает, а с 3-го - в обычном режиме.
ТК «Северо-Западный»
31 декабря с 10:00 до 19:00, 1-го – выходной, 2-го - в обычном (кроме цоколя, который начинает работать с 3 января).
ТК «Елки»
31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января выходной, 2-го в обычном режиме.
Супермаркет «Перекресток» 31 декабря открыт с 10:00 до 22:00, 1 января закрыт, а 2 января работает как обычно.
ТК «Кольцо»
31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января сотрудники отдыхают, а 2 числа выходят на работу в штатном режиме.
«Мебельный корпус» 31 декабря открыт с 10:00 до 17:00, 1 и 2 января закрыт, а 3 января работает по обычному расписанию.
ТК «КС»
31 декабря с 10:00 до 19:00, 1-го - выходной, 2-го работает в обычном режиме.
ТРК «Горки»
31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января с 14:00 до 22:00, 2 января – как обычно.
Гипермаркет «Лента» 31 декабря работает с 9:00 до 21:00, 1-го - с 10:00 до 23:00, 2-го – в обычном режиме.
Кинотеатр «Синемапарк» 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января – с 10 до 14 через ночной вход, с 14:00 до 01:00 через главный, 2-го – в обычном режиме.