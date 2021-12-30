Некоторые будут открыты даже 1 января: график работы торговых комплексов в новогодние праздники 2021-2022 в Челябинске

Большинство магазинов возвращаются к работе 2 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 31 декабря график работы торгово-развлекательных комплексов в Челябинске меняется. У большинства ТРК это будет сокращенный день. Мы обзвонили все популярные магазины и узнали, по какому расписанию будут работать они, а по какому - гипермаркеты на их территории. И да, график у них отличается.

ТРК «Космос»

31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января – выходной, 2 - в обычном режиме.

«Ашан» 31 декабря будет открыт до 20:00, 1-го не работает, 2-го – с 10:00 до 23:00, а 3-го – в обычном режиме.

ТРК «Алмаз»

31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00, со 2 января в обычном режиме.

Гипермаркет «Лента» 30 декабря открыт с 9:00 до 24:00, 31 декабря с 9:00 до 21:00, 1 января с 10:00 до 23:00, а потом в обычном режиме.

Строительный магазин «Леруа Мерлен» 31 декабря будет принимать покупателей с 8:00 до 20:00, 1-го будет закрыт, а со 2 января начнет работать как обычно.

ТРК «Родник»

31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00, 2 января в обычном режиме.

Гипермаркет «Ашан» 31 декабря работает с 8:00 до 20:00, 1 января не работает, 2 января – в обычном режиме.

У строительного магазина «Касторама» 31 декабря рабочий день с 7:00 до 18:00, 1 января выходной, а со 2 января – обычный режим.

ТРЦ «Фиеста» и ТК «Радуга»

31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января с 12:00 до 22:00, 2 января в обычном режиме.

Супермаркет «Спар» в «Фиесте» 31 декабря работает с 10:00 до 19:00, 1 января с 9:00 до 22:00, 2 января в обычном режиме.

ТРК «Фокус»

31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 – выходной (кроме 3 этажа, где находится «Мегаполис»), 2 января – в штатном режиме.

ТРК «Урал»

31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00, а 2 января – без изменений.

Супермаркет «Магнит» 31 декабря открыт с 10:00 до 20:00, 1 января с 10:00 до 22:00, 2-го без изменений.

ТРК «ГагаринПарк»

31 декабря с 10:00 до 14:00, 1 и 2 января не работает, а с 3-го - в обычном режиме.

ТК «Северо-Западный»

31 декабря с 10:00 до 19:00, 1-го – выходной, 2-го - в обычном (кроме цоколя, который начинает работать с 3 января).

ТК «Елки»

31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января выходной, 2-го в обычном режиме.

Супермаркет «Перекресток» 31 декабря открыт с 10:00 до 22:00, 1 января закрыт, а 2 января работает как обычно.

ТК «Кольцо»

31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января сотрудники отдыхают, а 2 числа выходят на работу в штатном режиме.

«Мебельный корпус» 31 декабря открыт с 10:00 до 17:00, 1 и 2 января закрыт, а 3 января работает по обычному расписанию.

ТК «КС»

31 декабря с 10:00 до 19:00, 1-го - выходной, 2-го работает в обычном режиме.

ТРК «Горки»

31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января с 14:00 до 22:00, 2 января – как обычно.

Гипермаркет «Лента» 31 декабря работает с 9:00 до 21:00, 1-го - с 10:00 до 23:00, 2-го – в обычном режиме.

Кинотеатр «Синемапарк» 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января – с 10 до 14 через ночной вход, с 14:00 до 01:00 через главный, 2-го – в обычном режиме.