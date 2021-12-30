«Некогда заниматься вашей бабушкой»: в Магнитогорске замерзшую насмерть пенсионерку искали четыре дня

Фото: социальные сети / Иван ВИСЛОВ

В Магнитогорске Челябинской области насмерть замерзла 80-летняя Людмила Лекарева. Бабушку потеряли 20 декабря — внуки не могли дозвониться до нее весь день, а когда приехали домой, старушки там не оказалось. Позже она вышла на связь с мужем внучки и успела сказать, что находится в какой-то яме рядом с пристройкой красного цвета. Внучка пришла в полицию и просила пробить местоположение бабушки по мобильному телефону. Но, по ее словам, они отказались делать это без решения суда. Спустя четыре дня бабушку нашли замерзшей.

Эта история переполошила весь город. Пост о потерявшейся женщине опубликовал Эдуард, муж внучки Ксении, в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

— 20 декабря в девять вечера я дозвонился до бабушки и сразу начал расспрашивать, где она находится. Она сказала, что в какой-то грязи, тут ямы, канавы, а рядом находится пристройка красного цвета вроде бани. В этот момент мы с товарищем уже ехали в машине, я просил бабушку не выключать телефон, после чего у нее пропала связь. Ориентировочно стали искать красное здание, — рассказал Эдуард.

Фото: соцсети

В это время внучка Ксения уже сидела в Орджоникидзевском отделе полиции и отчаянно пыталась дозвониться до бабушки. Спустя какое-то время ей удалось это сделать. Ксения рассказала КП-Челябинск, как проходил разговор.

— Я разговаривала с бабушкой на громкой связи перед полицейским и просила, пока телефон не сел, сделать биллинг, чтобы выяснить ее местоположение, — вспоминает Ксения. — На что получила отказ. В полиции сказали, что не имеют права делать это без решения суда.

«НЕКОГДА ЗАНИМАТЬСЯ ВАШЕЙ БАБУШКОЙ»

После этого начались поиски, к которым присоединились волонтеры. Искали в разных поселках и садах, которые находятся в десятках километрах друг от друга. Каждый день до глубокой ночи неравнодушные горожане прочесывали снежные овраги, пока совсем не замерзали — все безрезультатно. По словам Ксении, первые два дня полицейские помогали искать бабушку, а на третий день их уже не было.

— Я позвонила следователю, он сказал: «Мне некогда заниматься только вашей бабушкой». Все, точка. Конкретную информацию на четвертый день поисков мне сообщила девушка, которая видела бабушку. Ее номер и всю информацию я передала следователю, на что он сказал: «Когда у меня будет свободное время, я буду этим заниматься». Когда мы выезжали с волонтерами искать, я снова звонила следователю, он сказал: «Ну, ищите, примерно поселок Молодежный».

24 декабря в 6:48 Эдуард написал еще одно сообщение:

— Стало известно, что 20 декабря в пять вечера бабушка была в поселке Светлый и разговаривала женщиной, с которой мы связались, и она подтвердила ее личность, и в чем она была одета. Люди поехали на двух машинах за поселок и нашли то место по описанию: красное здание, овраг, грязь и три елки. Прочесать они не смогли, так как замерзли, устали и было темно. Один человек скинул мене геолокацию, где это место находится. Сегодня в десять утра поедем на то место, в надежде, что все же бабушка там.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НАПИСАЛА «SOS»

Бабушка действительно оказалась там, но нашли ее слишком поздно — она замерзла насмерть. В руках у старушки была небольшая веточка, которой она на снегу написала «SOS». 21 декабря в Магнитогорске прошел сильный снегопад, но надпись не была завалена снегом. Из этого можно сделать вывод, что бабушка сделала надпись и погибла позже.

Ксения рассказала, что не понимает, почему бабушка туда пошла и как так вышло, что она заблудилась. Во время последнего разговора она даже не могла объяснить, где конкретно находится.

— Она не говорила, где находится. Она даже не знала, как туда пришла, — вспоминает Ксения. — Бабушка всегда была в порядке, у нее не было никаких отклонений, в поликлинике чистая карточка была, на учете никогда не состояла. Просто вот что-то случилось с головой в один момент, я не могу это объяснить.

Людмила с зятем Эдуардом Фото: Эдуард Мухаметов

Много вопросов вызывает ситуация с полицейскими. Но в ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что сотрудники отказались пробивать местоположение бабушки по мобильному телефону.

— Сотрудниками полиции в соответствии с законодательством своевременно использованы возможности биллинга. Одновременно с этим в поисках пропавшей задействовано максимальное количество личного состава, волонтеров, кинологов со служебно-розыскными собаками, специальной техники, — заявили в полицейском главке.

У Ксении своя версия событий на этот счет, но писать заявление она не хочет — переживает, что из-за этого могут возникнуть проблемы.

— Я уже читала, что они пишут, якобы моя версия — вранье. Вчера звонили следователи и спрашивали, будем возбуждать уголовное дело или нет. Я отказалась, потому что мы человека еще даже не похоронили, а нас уже и помоями облили со всех сторон, якобы мы виноваты во всем. Мне потом что будет, какое-нибудь уголовное преследование? Меня никто потом не защитит. Мы не обвиняем полицию, они были с нами два дня.

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