Как челябинцы носят QR-коды: с такими вариантами даже ограничения не будут казаться скучными

5 способов показать QR-код, не заходя на госуслуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что владельцы ТРК написали губернатору обращение об отмене QR-кодов, его пока не одобрили. А потому челябинцам до сих пор нужно предъявлять цифровой сертификат о вакцинации. Чтобы не тормозить очередь, открывая на смартфоне сайт госуслуг, некоторые придумали лайфхаки. Делимся ими с вами в порядке целесообразности.

Тканевая маска для каждого своя

Фото: предоставлено Дмитрием Довбней

Носить маску — одно из главных требований медиков, чтобы предотвратить распространение инфекции. Но просто носить средство индивидуальной защиты скучно. Поэтому челябинский предприниматель Дмитрий Довбня решил объединить в нем пользу и практичность.

Он выпускает тканевые маски с изображением индивидуальных QR-кодов. Печать наносится на любое понравившееся по цвету изделие. Получилось очень удобно: когда человек заходит в ТРК, он натягивает маску на лицо. Проходя мимо охранника, не нужно доставать никаких бумаг или смартфонов — сканирование происходит прямо с ткани.

Кстати, такие изделия пользуются спросом с начала пандемии. Тканевые маски экологичны, ведь их не нужно выбрасывать — только постирать для повторного использования. При этом нужно иметь в запасе еще парочку — и, видимо, тоже с QR-кодами, если первая окажется в стирке или останется дома.

Трендовые обои на рабочий стол смартфона

Фото: читатель КП

Если от телефона вас все-таки не оторвать, то есть вариант поставить скриншот QR-кода прямо на заставке экрана блокировки. Именно так сделала девушка из Челябинска, подсмотрев идею у коллеги из Екатеринбурга.

— Это удобно: заходишь в магазин, достаешь телефон, который всегда под рукой, и все, — делится Ирина Ф. — Но если уведомления выскакивают, они закрывают кьюар-код, и нужно их либо смахивать, либо искать в галерее исходник.

Удобство такой заставки в том, что через год, когда QR-код изменится, ее можно просто сменить — и это будет бесплатно. При этом фон для электронного сертификата может быть любым, а не только белым.

Код можно предъявлять и на часах.

Ламинированная карточка

Фото: читатель КП

Вы удивитесь, но некоторые жители не только распечатывают QR-код, но и ламинируют его. Это делается для практичности, чтобы бумажка не протерлась со временем. Носить электронный код бывает не всегда удобно, потому что может не ловить интернет, а такой — всегда в кармане. Главное, не забывать перекладывать его из сумки или куртки, если вдруг меняется образ. Особенно это касается девушек.

Кстати, заламинировать такую карточку можно обычным скотчем, аккуратно обклеив им бумагу, чтобы не было пузырей. Дешево и практично.

Дизайн на ногтях (желательно, на руках)

Фото: предоставлено Аленой Вериго

Для особо ленивых, кто не хочет доставать ничего из карманов, есть другой способ пройти в ТРК. Сделать маникюр с QR-кодом, как челябинка Алена Вериго. Для этого она заказала в специальном салоне наклейку, которую мастер ногтевого сервиса использовала в качестве дизайна на ногте большого пальца.

— Правда, в торговый комплекс по ногтю не пустили, у них не получилось распознать из-за маленького размера, — рассказала нам тогда «Алена Вериго.

Но не только из-за размера эта идея может быть спорной. Например, небольшой скол или царапина на лаке могут повредить целостность изображения, и тогда его будет невозможно просканировать.

Но несмотря на это, идею челябинки оценили в ХМАО, Подмосковье и даже Ксения Собчак.

Вечная память о пандемийных временах

На последнем месте — татуировка с QR-кодом. Почему мы говорим о ней в последнюю очередь? Потому что считаем эту идею самой бредовой, как и многие мастера тату.

— У нас таких случаев не было, хотя татуировку можно сделать любую, нужно лишь желание и идея. Но мастера, скорее всего, отговорят, так как татуировка — это навсегда, а код может меняться, — пояснили в Elite tattoo.

Конечно, есть вариант сделать переводку, как в детстве, но срок их годности ограничивается неделей. То есть в течение года нужно будет сделать 53 таких временных татуировки. И нужно понимать, на какой части тела ее лучше делать, чтобы можно было быстро и удобно показать охраннику на входе. Особенно учитывая, что зимой приходится надевать очень много одежды, и закатывание тех же самых объемных рукавов — не самое удобное занятие.

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