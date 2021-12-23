Владельцы крупных ТРК в Челябинской области просят Текслера помочь бизнесу во время пандемии

По заявлениям представителей ТРК и ТЦ, у них упала посещаемость до 40-50% из-за QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы крупных торгово-развлекательных комплексов Челябинска и Магнитогорска написали коллективное обращение к губернатору Алексею Текслеру. Они просят главу региона помочь бизнесу во время пандемии, а также отменить QR-коды при посещении объектов торговли. По их словам, введенные в октябре ограничения нанесли серьезный удар по прибыли предпринимателей и арендаторов. Копия письма есть в распоряжении редакции КП-Челябинск.

— Торговые центры являются одними из наиболее эффективных предприятий в части соблюдения ограничительных и санитарно-эпидемиологических мер, как ранее введенных, так и новых, поскольку оснащены всем необходимым технологическим оборудованием и обладают возможностью оперативно принимать организационные решения для их соблюдения. Вместе с тем, введение дополнительных мер, направленных на контроль QR-кодов у посетителей торговых центров, неизбежно привело к дополнительным и существенным расходам на их соблюдение, в частности на организацию дополнительных постов охраны, привлечение дополнительного персонала для проверки документов и покупку оборудования для считывания QR-кодов, — говорится в коллективном обращении. —Учитывая бессрочное действие ограничительных и санитарно-эпидемиологических мер, действующих в отношении торговых центров, а также совокупность вышеуказанных негативных факторов, связанных со значительным уменьшением посещаемости, экономическая ситуация в сфере торговой недвижимости становится катастрофической.

Представители ТРК просят снизить ставки по налогу на имущество, а также по земельному налогу и арендных платежей на 100% в период с четвертого квартала 2021 года и на 2022 год. Кроме того, по их словам, следует ввести субсидирование расходов на оплату коммунальных услуг и сделать компенсацию затрат на приобретение дополнительного оборудования для проверки QR-кодов у посетителей.

Также губернатора попросили оказать содействие на федеральном уровне по включению ТРК и ТЦ в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции (постановление правительства РФ от 03.04.2020 №434).

В коллективном обращении, направленному к губернатору, свои подписи поставили представители следующих челябинских ТРК и ТЦ: «Горки», «Родник», «Космос», «Мегаполис», «Кольцо», «Фокус», «Фиеста», «Радуга» и «Урал». Из магнитогорских: «Семейный парк», «Радуга Вкуса», «Центральная городская ярмарка», «Центральный крытый рынок», «Мост», «Тетрис», «Джаз мол», «Гостиный двор», «Континент», «Ягуар» и аквапарк «Водопад чудес».

Напомним, в соседней Курганской области с 18 декабря отменили QR-коды при посещении развлекательных комплексов и торговых центров. Однако эта мера временная и будет действовать по 15 января 2022 года. Такое же послабление для бизнеса действует до 20 января в еще одном регионе УрФО – Тюменской области.

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