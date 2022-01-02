В столетнем доме сохранились удивительные росписи: как простой семье живется в старинном особняке

Дом в старой части Сатки привлекает резными наличниками, но это уже новое украшение. Фото: Юлия РЕУТОВА

Сатка входит в топ туристических городов Челябинской области. Сюда приезжают туристы из разных регионов России, а в «Сонькиной лагуне» любят отдыхать сами южноуральцы. Но проезжая по старой части, мало кто обращает внимание на большой дом, которому более 100 лет. Мы узнали его историю и заглянули в комнаты, где сохранились уникальные потолочные росписи.

От молельни до вино-водочного магазина

Точная дата постройки дома на современной Комсомольской улице, 33 не сохранилась. Известно только, что до 1918 года он принадлежал местному торговцу А.Ф. Торсунову. Кирпичный первый этаж занимала лавка, а второй деревянный был с жилыми комнатами. Традиция живо и по сей день. Внизу работает маленький магазинчик, а наверху живет семья Белобородовых, которая обосновалась в доме около 50 лет назад. Правда, за свою долгую историю купеческий особняк сменил не одного владельца.

Как рассказали в краеведческом музее Сатки, в доме находилась старообрядческая моленная. То есть сюда приходили для того, чтобы пообщаться с Богом и замолить грехи, несмотря на гонения. Торсуновы занимались разведением породистого скота. Этих коров так и называли «торсуновским».

Фото: Юлия РЕУТОВА

В 1925 году дом муниципализировали как бесхозный. На первом этаже был открыт продовольственный, потом вино-водочный магазин. В народе его называли «минеевским», так как рядом в доме №35 жил П.И. Минеев — директор метзавода.

А еще дом часто называли фетисовским по фамилии управляющего (приказчика) торговыми делами Торсуновых. Хотя, как отмечают в музее, подлинных сведений, что Фетисов там проживал, нет.

Дом с росписями

В просторных комнатах сохранились потолочные росписи. В одной — пышные бутоны, в другой мелкие цветочки. Эти узоры напоминают китайские. Возможно, и мебелированы комнаты были в этом стиле, но теперь этого никто не узнает.

Зинаиде Белобородовой принадлежит только жилая часть дома на втором этаже. Сюда они заехали по обмену.

— Здесь менялись жильцы. До нас жила пьющая женщина. На нее часто жаловались соседи. Ей дали срок в течение недели съехать. Мы обменяли свою, тоже неплохую, квартиру на этот дом. И нисколько не пожалели. Летом здесь прохладно, зимой тепло. есть стайки, в которых мы держали корову, огород, — рассказывает Зинаида Петровна.

Зинаида Белобородова живет в старинном особняке более 50 лет. Фото: Юлия РЕУТОВА

Несмотря на то, что Белобородовы к именитому торговцу не имеют отношения, к его наследству относятся с большой заботой. Для того чтобы сохранить росписи, приглашали художницу.

— Она долго обновляла рисунки, работа кропотливая. Сделает один цветочек и говорит: «Все, больше могу». Заплатили мы ей прилично. Жаль только, что трещины пошли по потолку, их предыдущие хозяева замазывали поверх рисунков и нам теперь приходится так же делать, — сетует баба Зина, как ее ласково называют многочисленные родственники.

Такие узоры сохранились на потолке. Фото: Юлия РЕУТОВА

В каждой комнате свой узор. Фото: Юлия РЕУТОВА

Привет из прошлого века

Во время первого ремонта в кирпичной кладке особняка нашли замурованные газеты. Они были выпущены 130 лет назад. Кто знает, сколько еще тайн хранит этот дом с историей. В комнатах хозяева постарались максимально сохранить все в первозданном виде. Остались двери, балкон, форма оконных проемов, хотя пластиковые окна из-за этого обошлись дороже. Снаружи окна оформили красивыми резными наличниками, что придает особняку нарядность. Стоит важный дом, как в кружевах.

На второй этаж ведет деревянная лестница с множеством ступенек. Фото: Юлия РЕУТОВА

Обогревался этаж двумя печками. Возможно, когда-то они были отделаны изразцами, но в 20 веке кирпичную кладку обили железом. Сейчас от печек остались только небольшие выступы на стенах.

— В прошлом году батареи меняли, так рабочие не могли штыри вбить. Вот какие бревна крепкие. Этот дом еще сто лет простоит! — добавляет хозяйка.

Владельцы первого этажа вместо реставрации просто закрыли фасад. Фото: Юлия РЕУТОВА

Конечно, особняк в последние годы потерял свой первоначальный вид. Владельцы торгового помещения переделывают фасад первого этажа, кто во что горазд: одни сайдингом отделали, другие вывески налепили. А так хочется представить дом с красивым кирпичным основанием. Тогда одним своим видом он будет пробуждать интерес к богатой истории горнозаводского края.

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