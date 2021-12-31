Чем занять ребенка в новогодние каникулы

Впереди длинные новогодние каникулы — отличное время, чтобы отдохнуть и провести время всей семьей. Но чем же занять своих детей, чтобы эти дни не превратились в сплошной бедлам и стояние на ушах? Предлагаем вам несколько интересных занятий, после которых Новый год запомнился непоседам надолго.

СНЕЖНЫЕ БОИ И ХРУСТАЛЬНЫЕ ШАРЫ

Самый простой способ развлечь детей — провести время на улице. Но не просто так — а с сюжетом. Оденьтесь потеплее, возьмите ватрушку, санки и запасные варежки. На улице устройте битву снежками за приз — например, за коробку сока или киндер. Придумайте мишень и кидайте в нее снежки, у кого попаданий будет больше — тот и выиграл. На детской площадке можно устроить целый квест — забраться на горку, оббежать карусель и запрыгнуть в песочницу. Будет здорово, если к вам присоединяться другие дети. Из очевидного — слепите снеговиков и постройте снежную крепость.

А еще мороз на улице — это самое подходящее время для опытов. Например, можно выдувать хрустальные мыльные шары. Приготовьте мыльный раствор и добавьте туда половину чайной ложки глицерина — чтобы шары были крепкими. Аккуратно через трубочку выдувайте пузырь — увидите, как он моментально будет превращаться в красивый хрустальный шар! Если ребенок попросит еще чудес — можно сделать фокус с кипятком, когда вода на морозе превращается в ледяной ореол.

ВЫСТАВКА КАРТИН И ПОДЕЛОК

Ваш ребенок любит рисовать и лепить из пластилина? Устройте ему выставку работ, развесив рисунки на стене или расставив фигурки на доске. Можно попросить специально для выставки сделать что-то новое. У малыша много талантов — может он поет или фотографирует? Тогда ему точно понравится творческий проект «Поколение М» от МТС. Здесь можно выбрать одно или несколько направлений, посмотреть бесплатные видеоуроки от мастеров и поучаствовать в конкурсе. Например, сделать поделку из старых вещей или нарисовать комикс. За это еще и подарки подарят! Главные призы — поездка в студию «Фиксиков» или «Смешариков», индивидуальный тур в Московский зоопарк и многое другое.

Источник — группа «Поколение М»/vk.com

Ну как, план на каникулы созрел? Если еще не до конца — загляните в необычный календарь на сайте «Поколения М». С 1 по 24 января в каждой ячейке календаря будут полезные рекомендации для семейного досуга, задания и — конечно же — подарки!

Все активности на этой платформе МТС переводит в реальные деньги, которые идут на помощь тяжелобольным детям. Так, своим творчеством ребята нагенерили больше 22 миллионов рублей, который пошли на помощь сверстникам.

ДОМАШНИЙ ТЕАТР

Набегались? Самое время устроить домашнее представление. Выберите отрывок из любимой сказки или истории вашего ребенка и сделайте постановку. Но, чтобы все было по-серьезному: декорации, костюмы. Это занятие можно даже растянуть на несколько дней, постепенно готовясь к премьере. Еще один вариант — театр теней. Не беда, если вы только зайчика умеете делать, интернет — в помощь. Руками можно изобразить самых разных животных — птицу, попугая, собаку и даже павлина. Организовать такой театр проще простого. Нужны лишь стена и светильник или фонарик. Отличный способ не только повеселиться, но поспособствовать развитию мелкой моторики и образного мышления ребенка.

Как вариант вместо театра можно устроить концерт поп-звезд или показ мод. Уверены, девчонки с восторгом начнут примерять мамины наряды и красить губы!

КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ

Помогать птицам и животным — важный этап в формировании личности ребенка. Предлагаем смастерить кормушки для птиц. Можно, конечно купить готовую и насыпать туда смесь круп или семечки. Но гораздо интереснее сделать ее своими руками. Возьмите литровую коробку из-под сока или молока, вырежьте окошечко, куда будут залетать птицы, а сверху прикрепите шнурок, чтобы подвесить кормушку. Подойдет и пластиковая бутылка. Такой кормушке будет не страшен ни снег, ни ветер, ни дождь.

Если ребенок постарше, можно сводить его в приют для бездомных кошек и собак. Запаситесь кормом (только обязательно уточните, что едят животные!) и вперед. Положительные эмоции обеспечены. Но будьте готовы, что доброе детское сердечко обязательно захочет забрать какого-нибудь милого щенка домой. Если вы против, то можно предложить взять его «под опеку» — периодически посещать, кормить или перечислять деньги.

Партнерский материал.