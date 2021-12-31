Там, на неведомых дорожках: загадочные и мистические места Южного Урала, в которых можно побывать на зимних праздниках

Фото: сообщество Национальный парк «Зюраткуль»/vk.com

Южный Урал богат вершинами и ландшафтами тысячелетней давности. Сюда круглый год приезжают туристы, уфологи и любители загадочных явлений. И если вы до сих пор не бывали в краях, которыми гордится наш регион, самое время туда отправиться, например, на длительных зимних каникулах.

Ну а если вы хотите посмотреть на завораживающие места природы, причем не только уральской, не покидая теплого жилья и любимого дивана, вторую часть статьи мы посвящаем именно вам.

Фото: сообщество «Из Уфы на выходные»/vk.com

Аршинский заказник, гора Карандаш

На территориях Нязепетровского и Кусинского муниципальных районов расположен Аршинский заказник. Путь до него из Челябинска составляет около 177 км. На территории заказника стоит одна из самых древних гор на планете Земля — гора Карандаш. Говорят, ей более четырех миллиардов лет. Для сравнения, планете Земля — 4,54 миллиарда лет. Здесь много редких растений, занесенных в Красную книгу.

Название горы берет начало из тюркского языка, где «кара-таш» переводится как «черный камень». Дело в том, что горная порода состоит из древнейшего камня израндита, имеющего черный цвет. Его называют в честь реки Изранды, которая протекает у подножия горы.

Большая часть поверхности горы поросла травой, кустарниками и деревьями. Высота горы — 610 метров над уровнем моря, но сейчас она, скорее, напоминает холм, поэтому забраться на ее вершину могут люди с разной физической подготовкой.

Координаты для GPS-навигатора: 55.5304, 59.9047

Проехать можно через Златоуст, поселок Магнитку, либо Касли, далее нужно найти деревню Александровка, а после пройти порядка восьми км до подножия горы. Обычно навигаторы безошибочно определяют это место силы. Главное, зарядите смартфоны и другие электронные гаджеты перед походом.

Фото: ufonews.su

Ашинский район, поселок Ук, озеро Шайтанка

Загадочное озеро находится на окраине поселка Ук перед поселком имени Горького в Ашинском районе, примерно в 311 км от Челябинска. Несмотря на небольшую площадь поверхности, глубина озера в некоторых местах достигает составляет 200 метров, при этом добраться до его дна не удавалось никому даже с помощью измерительных приборов.

В переводе с тюркского «Шайтанка» означает «Чертово озеро». Форма озера — ровный круг. Вода в нем черная, иногда по непонятным причинам она «вскипает», и озеро выходит из берегов.

Загадочным и мистическим это озеро считается еще и потому, что, по рассказам историков, на его месте раньше находилось поселение, которое было полностью затоплено водой. Доказательством тому служат найденные недалеко в лесу остатки жилищ и заброшенное кладбище.

Координаты для GPS-навигатора: 54°57′2″, 57°16′39″.

Рыбаки утверждают, что видели у Шайтанки ящероподобных существ, а в газете «Стальная Искра» в советское время писали о выбросившемся на берег Шайтанки ихтеозавре.

Фото: сообщество Национальный парк «Зюраткуль»/vk.com

Саткинский район, Национальный парк «Зюраткуль»

Национальный парк «Зюраткуль», находящийся примерно в 200 км от Челябинска, в нашей подборке гораздо известнее среди туристов, но загадочными эти места остаются до сих пор.

Парк назван в честь высокогорного озера Зюраткуль, которое расположено на высоте 724 метра над уровнем моря. Название озера произошло от двух башкирских слов — «ерэк» — «сердце» и «кул» — «озеро». Действительно, форма озера напоминает сердце.

Координаты для GPS-навигатора на хребет Зюраткуль: 54°55.588′, 59°13.627′.

Центр Зюраткульского горного узла — хребет Нургуш, самый высокий (1406м) в Челябинской области протяженностью почти 50 км. В свое время на нем были найдены капища древних людей.

Хребет Зюраткуль, Безымянные вершины, гора Голая сопка, группа останцев Медведи — национальный парк «Зюраткуль» полон живописных достопримечательностей, уходящих корнями в глубокую древность.

А если вы хотите «прогуляться» по ним прямо сейчас, не покидая теплой квартиры, специально для вас МТС подготовил интерактивный каталог. Просто переходите на онлайн-платформу и отправляйтесь в виртуальную прогулку. Вы сможете заглянуть в самые таинственные уголки национального парка, узнаете удивительные факты о растениях и животных, даже дома, сидя под теплым пледом, вы ощутите атмосферу национального парка и величественной уральской природы.

Аэросъемка, видеоловушки и аудиоэффекты, живые фотографии и панорамы с воздуха — на бесплатной онлайн-платформе создано все для эффекта полного погружения.

Фото: сообщество Национальный парк «Зюраткуль»/vk.com

Виртуальное путешествие по всей России, не вставая с дивана

Помимо «Зюраткуля» проект МТС «Места силы» включает еще несколько особо охраняемых территорий, по которым можно прогуляться прямо сейчас:

— Национальный парк «Красноярские Столбы»;

— Национальный парк «Плещеево озеро» Ярославской области;

— Национальный парк «Самарская Лука»;

— Кенозерский национальный парк Архангельской области.

Вместо гидов и туроператоров вам на помощь придут аудиогиды, VR-фильмы и другие инновационные сервисы МТС. Для тех, кто только планирует свои путешествия на 2022 год, эти ресурсы также помогут выбрать направления для грядущих отпусков и лучше подготовиться к ним.

Спорим, теперь ваши новогодние выходные станут гораздо интереснее!

Справка

Проект «Место силы» является частью комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС также в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками создает технологические продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых.

Партнерский материал.