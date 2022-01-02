В Челябинске студент из Анголы стал алтарником кафедрального собора

Алешандре, а по-русски Саша Фото: СОЦСЕТИ

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска необычный алтарник. Студент из Анголы Алешандре-Бэнза Эдсон, недавно принявший православие, получил благословение митрополита Алексия. Теперь он может надевать стихарь, входить в алтарь и помогать во время богослужений.

23-летний молодой человек учится на первом курсе Челябинского государственного института культуры. Придя однажды в Свято-Симеоновский собор на молодежную встречу, он был очарован красотой храма и сказал, что хочет бывать в нем каждый день.

Теперь Алешандре может надевать стихарь. Фото: Челябинская митрополия/vk.com

Молодого человека крестил сам митрополит. Фото: Челябинская митрополия/vk.com

— Поскольку ранее он был крещен в католическом храме, в лоно Православной Церкви его приняли через Миропомазание. Таинство совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, — сообщил пресс-секретарь епархии Алексей Ермолюк.

Много лет назад бабушка привела его христианство. Решению внука она обрадовалась и было не против, что он сменил католичество на православие.

Алешандре был поражен красотой православного храма. Фото: Челябинская митрополия/vk.com

Алешандре, по-русски Саша, говорит на португальском и пока не силен в русском. Друзья из миссионерского общества решили помочь ему: они связались с православной общиной в Португалии, чтобы те прислали молитвослов на родном языке.

Иностранца приняли в православие через Миропомазание. Фото: Челябинская митрополия/vk.com

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