ЗОЖ вместо оливье: после празднования Нового года челябинцев позвали на пробежку по сосновом бору

Перед забегом — разминка Фото: Валентина ЯКОВЛЕВА

Тренировка была бесплатной для участников с любым уровнем подготовки. Организовали ее инструкторы центра туризма «Дух Свободы». Всего на тренировку пришли 15 человек, три участника позвонили за пару часов и предупредили, что не придут. Среди спортсменов-любителей были и взрослые, и дети.

— Когда я об этом рассказал на работе, люди смеялись. Все по-доброму, но это был такой смех. «Ну, приедете ты, брат, может еще пару друзей и все», — сказали мне. А когда бросили клич в соцсетях, люди начали звонить, писать, и мы поняли, что это далеко не плохая идея, — рассказывает организатор Трезвого забега Вадим Садыков.

Забег был несложный, на небольшой скорости Фото: Валентина ЯКОВЛЕВА

Забег был несложный, на небольшой скорости. Фанатов здорового образа жизни не остановила ни необходимость рано встать после новогодней ночи (забег состоялся в 14:00), ни возможные морозы, а в Челябинске было -16.

— Здоровый образ жизни, он актуален очень, тем более с событием, празднованием, связанным с алкоголем. Поэтому я за поддержку того, чтобы 1 января отмечать активно, трезво. Вот с сыном пришли, — делится участник забега Радмир Хужин.

Организаторы также предложили участникам загадать желание, поставить цель, до которой добегут. Идея челябинцам понравилась. По пути спортсмены приветствовали всех и поздравляли с Новым Годом.

— Для меня это крутая возможность начать новый год так необычно, по-спортивному, сразу же включиться в конкретном времени, прийти и собраться вместе с людьми, побегать. А так я стараюсь, чтобы в каждом дне присутствовала частичка спорта. Я и плаваю, и бегаю, и в волейбол играю, — рассказывает организатор Трезвого забега Федор Степанов.

Отметим, такой забег в Челябинске проводится второй раз. Первый состоялся два года назад, тогда в нем участвовали 18 человек.

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