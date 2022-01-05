В ЮУЖД рассказали, как будет осуществляться движение поездов в связи с протестами в Казахстане

График движения поездов не изменился Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маршруты, проходящие транзитом через станцию Петропавловск в Северо-Казахстанской области, продолжат работать по обычному графику, несмотря на протесты в соседнем государстве. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

— Работа Петропавловского отделения ЮУЖД, расположенного в республике Казахстан, осуществляется в обычном режиме, — рассказали в компании.

В частности, по расписанию в 11:49 6 января на железнодорожный вокзал Челябинска прибудет поезд «Новосибирск-Белгород», транзитом едущий через территорию Казахстана.

В ЮУЖД уточнили, что в обычном режиме будут двигаться не только пассажирские, но и грузовые составы.

Не транзитное, пригородное и международное железнодорожное сообщение между Россией и Казахстаном было прекращено еще весной 2020 года. Тогда границу закрыли из-за пандемии коронавируса и до сих пор не открыли.

В Казахстане в первые дни 2022 года начались протесты из-за резкого повышения цен на горючее. Продолжаются столкновения демонстрантов с полицией. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство в полном составе. В трех регионах страны, а также в столице, Нур-Султане, ввели чрезвычайное положение. О происходящем в Казахстане наши коллеги KP.ru рассказывают в режиме онлайн.

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