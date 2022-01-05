В охваченном протестами Казахстане задержали самолет с хоккеистами магнитогорского «Металлурга»

Матч «Барыс» — «Металлург» прошел без зрителей. Фото: metallurg.ru

«Магнитка» сегодня провела матч в гостях у «Барыса» в Нур-Султане. Поединок выдался напряженным вдвойне. Несмотря на протесты в Казахстане матч решили все-таки провести, но без зрителей. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Но это уже не главное.

— Главное, чтобы домой прилетели! Поражение не важно, — пишут фанаты в соцсетях.

Поддерживают даже фанаты других команд:

— Желаю удачно долететь до Магнитогорска. (Бол. Трактора).

Фанаты держат связь в чатах. Фото: Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/vk.com

На странице хоккейного клуба в Instagram час назад появилось видео, как спортсмены поднимаются на борт «Аэрофлота». Однако, как следует из онлайн-табло аэропорта «Нур-Султана», самолет вылетел с задержкой почти два часа.

По данным сервиса Flightradar24, команда уже на полпути к российской границе.

Скрин: flightradar24.com

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