В охваченном протестами Казахстане задержали самолет с хоккеистами магнитогорского «Металлурга»

Матч «Барыс» — «Металлург» прошел без зрителей. Фото: metallurg.ru
«Магнитка» сегодня провела матч в гостях у «Барыса» в Нур-Султане. Поединок выдался напряженным вдвойне. Несмотря на протесты в Казахстане матч решили все-таки провести, но без зрителей. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Но это уже не главное.
— Главное, чтобы домой прилетели! Поражение не важно, — пишут фанаты в соцсетях.
Поддерживают даже фанаты других команд:
— Желаю удачно долететь до Магнитогорска. (Бол. Трактора).
Фанаты держат связь в чатах. Фото: Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/vk.com
На странице хоккейного клуба в Instagram час назад появилось видео, как спортсмены поднимаются на борт «Аэрофлота». Однако, как следует из онлайн-табло аэропорта «Нур-Султана», самолет вылетел с задержкой почти два часа.
По данным сервиса Flightradar24, команда уже на полпути к российской границе.
Скрин: flightradar24.com
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