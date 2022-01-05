Матч «Барыса» и магнитогорского «Металлуга» пройдет без зрителей

О недопуске зрителей стало известно за 1,5 часа до начала
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Континентальная хоккейная лига объявила, что в связи с протестами в Казахстане матч «Барыс» — «Металлург» пройдет без зрителей.
— В связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ №543 между «Барысом» и «Металлургом» невозможен, — заявили в лиге.
Деньги за билеты пообещали вернуть. Информация опубликуют позже на сайте ХК «Барыс», пока в Нур-Султане нет интернета.
Отметим, что несколькими часами ранее ХК «Барыс» сообщил, что подготовка к матчу идет в штатном режиме.
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