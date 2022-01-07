Что делать, если родственник в Казахстане: публикуем инструкцию для тех, чьи близкие не могут вернуться в Челябинскую область из-за беспорядков

Выехать из Казахстана сейчас проблематично. Фото: Юлия РЕУТОВА

Семья из Екатеринбурга поехала на каникулы в Казахстан и не смогла вернуться домой. Друзьям пытается помочь сотрудник IT-парка в Челябинске. Публикуем инструкцию для тех, чьи близкие не могут вернуться в Россию из-за беспорядков в соседнем государстве.

Молодая пара познакомилась в Екатеринбурге, но потом узнала, что оба родом из Казахстана. Свои новогодние каникулы решили провести в Нур-Султане. Но ребятам не повезло: обратно выехать они уже не смогли.

Сначала начали переживать: 10 января нужно быть на работе, авиарейсы отменили, а режим ЧП в стране действует до 19 января.

— Думаю, таких историй очень много, когда люди из Челябинска, Екатеринбурга и других приграничных районов оказались заложниками ситуации с протестами в Казахстане, — рассказывает одноклассник супругов и сотрудник IT-парка в Челябинске Евгений Крамаренко. — У нас получилось созвониться, поняли, что нужно срочно обращаться в российское консульство, становиться на учет. Ошибка большинства в том, что не сообщают о своем приезде, так как действует безвизовый режим и в этом нет необходимости. Так будет хотя бы основание не выйти на работу, чтобы не поставили прогулы.

Также в Костанае остается один из резидентов коворкинга IT-парка в Челябинске. Однако там ситуация сложнее, так как у мужчины казахстанское гражданство, но есть вид на жительство в России.

Автобусное сообщение с Казахстаном закрыто из-за коронавирусных ограничений. Однако жители соседних регионов прилетели к родственникам на каникулы на самолете, границу можно было пересечь на автомобиле или пешком, вызвав такси. А вот выбраться обратно оказалось намного сложнее.

Что делать, если родственник в Казахстане:

— звонить на городской номер, так как чаще всего работает проводной телефон и интернет.

— обратиться в консульство.

МИД России на фоне событий в Казахстане открыл специальную горячую линию для россиян +7 (495) 695 45 45.

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