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Происшествия6 января 2022 9:21

В Пограничном управлении заявили о штатной ситуации на границе Челябинской области с Казахстаном

Официальный комментарий ведомства
Ольга ЩАПИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Штатный режим не помог челябинцам увидеть близких родственников из Казахстана.

Штатный режим не помог челябинцам увидеть близких родственников из Казахстана.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Жители приграничных районов Казахстана пожаловались, что не смогли выехать к родственникам в Челябинскую область. Граница оказалась закрыта. Однако в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области сообщили, что действуют только ковидные ограничения.

— Граница открыта, мы работаем в штатом режиме, — прокомментировали в пресс-службе. — Никаких новых ограничений со стороны Челябинской области не вводится.

Однако со слов гражданки Казахстана из Житикары Костанайской области (город на границе с Челябинской областью), она неоднократно ездила к дочери в Челябинск через пограничный пункт пропуска Мариинский, собрав необходимый пакет документов и сдав ПЦР, однако сегодня ей сообщили, что граница закрыта и выехать не получится.

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Он предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

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