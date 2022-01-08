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Общество8 января 2022 8:13

В Курганской области из охотничьего ружья застрелили сотрудника полиции, еще одного ранили

Нападавшим на правооохранителей оказался ранее судимый мужчина
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
На месте происшествия работают следователи, полиция и прокуратура

На месте происшествия работают следователи, полиция и прокуратура

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курганской области вооруженный преступник напал на автомобиль патрульно-постовой службы. Один полицейский попал в больницу, второй погиб. Все подробности истории рассказали в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в поселке Мишкино. Нападавшим является ранее судимый 44-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии его пытались задержать, но мужчина оказал сопротивление и был убит.

— На место происшествия выехал начальник Управления МВД России по Курганской области Дмитрий Свинов. В настоящее время полицией и следователями СК проводятся оперативные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ГУ МВД по Курганской области.

По данным региональной прокуратуры, злоумышленник во время нападения обстрелял автомобиль из охотничьего обреза. Сейчас выясняется при каких обстоятельствах у него появилось огнестрельное оружие.

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