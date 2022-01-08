В Курганской области из охотничьего ружья застрелили сотрудника полиции, еще одного ранили

На месте происшествия работают следователи, полиция и прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курганской области вооруженный преступник напал на автомобиль патрульно-постовой службы. Один полицейский попал в больницу, второй погиб. Все подробности истории рассказали в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в поселке Мишкино. Нападавшим является ранее судимый 44-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии его пытались задержать, но мужчина оказал сопротивление и был убит.

— На место происшествия выехал начальник Управления МВД России по Курганской области Дмитрий Свинов. В настоящее время полицией и следователями СК проводятся оперативные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ГУ МВД по Курганской области.

По данным региональной прокуратуры, злоумышленник во время нападения обстрелял автомобиль из охотничьего обреза. Сейчас выясняется при каких обстоятельствах у него появилось огнестрельное оружие.

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