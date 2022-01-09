Собака-Снегурочка и хвостатые феи: в Челябинске прошла новогодняя «коржовка»

Самая милая встреча года!

Уровень милоты от этой встречи просто зашкаливает. Десятки челябинцев приводят на встречу собак породы корги, да не простых, а наряженных в новогодние костюмы. Традиционное дефиле состоялось возле памятника Курчатову в Челябинске.

В этот раз хозяева «коржиков»(так мило называют собак породы корги в своих кругах) оказались изобретательнее и креативнее.

— Это ежегодное событие, мы собственно целый год к этому готовимся. И это большой праздник, собирается столько хозяев собак вместе, большое шествие по Проспекту Ленина и до парка. Для меня корги — невероятная порода, это очень умные, очень ответственные и с чувством юмора собаки, — рассказывает жительница Челябинска, владелица корги Кубика Оксана Надырова.

Как вам такая Снегурочка с лапками?

В прошлом году на питомцах были надеты, в основном, только праздничные атрибуты (колокольчики, волшебные палочки, звездочки, снежинки), то сегодня участники фестиваля просто блистали. Поздравить познакомиться пришли Снегурочки, тигры, львы, принцессы и феи, олени.

— Все собаки пришли наряженные, мы очень долго готовились, шили костюм, делали санки, чтобы отпраздновать. Шила сама, задумка была, что будет Снегурочка, подразумевается что это можно делать вот так, но собака отказывается, — рассказывает жительница Челябинска, владелица корги Бетти Вера Овладеева.

После того, как участники маскарада обменялись приятностями, вместе с хозяевами отправились покорять проспект Ленина и вышли на центральную аллею парка Гагарина, где гуляли около 20 минут.

— Это особенность породы, и того, какие люди выбирают эту породу. Это тоже люди такие, которые больше про дом, про семью, меньше про конкуренцию, больше какие-то движухи прикольные. Приходят иногда хозяева доберманов и говорят, как вы это делаете, как собираетесь. Просто такое движение, такие люди, есть что-то общее, что может притягивать и плюс у нас атмосферка всегда прикольная, — делится организатор фестиваля Корги Дарья Шульгина.

На маскарад, который проходит третий год, могут приходить не только владельцы корги, но и их поклонники. Карнавальные наряды собак всегда приводят в восторг горожан.

— Коржики — кушать любят, чтоб год был сытный, доходный и веселый. Костюмы у всех прекрасные, я увидел порядка 15 оленей, но мои олени убежали, — рассказывает «коржиный» Дед Мороз.

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