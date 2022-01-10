В аварии на остановке «Бабушкина» в Челябинске погибла женщина

Под колесами оказалась женщина, она погибла Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сегодня в 11:40 в киоск «Вечерний Челябинск» на остановке «Поселок Бабушкина» влетела красная иномарка. Как сообщает корреспондент КП-Челябинск, под колесами машины погибла женщина, которая стояла на остановке. Всего в аварии, на нашим данным, пострадало трое.

По нашим данным есть еще пострадавшие Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

— Я это время была за прилавком. Ничего не поняла, шум, скрежет и люди валяются, — рассказала журналисту КП-Челябинск продавец «Вечернего Челябинска».

В киоске вынесло окна. Водитель, который влетел в остановку, молодой парень — ему 19 лет.

Девушка водителя рассказала, что он всегда ездил аккуратно Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Как рассказала КП-Челябинск девушка водителя, молодой человек ездит аккуратно, проблем никогда не было.

— У него до этого был только один штраф — за проезд на красный сигнал светофора, — рассказала журналисту девушка водителя. — У него нет отца, только мать. Сейчас она лежит в больнице.

Водитель не справился с управлением Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В ГИБДД по Челябинску сообщили, что водитель за рулем Ford не справился с управлением и вылетел с дороги, наехал на препятствие и сбил женщину, которая скончалась от полученных травм.

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