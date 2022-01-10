Андрей Барышев: «Результат реформы МСУ был очевиден»

Фото: "Соцгород"

Экс-депутат Госдумы, лидер общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев прокомментировал возможную отмену выборов районных депутатов. По словам политика и общественника, недостатки этого эксперимента были очевидны:

— Когда выбирают депутатов от округа в три тысячи человек, где при хорошей явке за него проголосует максимум тысяча, а потом еще из состава таких же депутатов он будет делегирован в городскую думу, о какой легитимности власти может идти речь? Причем, бывает, что в городской парламент делегируют просто послушных, безропотных и удобных людей.

Это такой фильтр, по которому избирают не по принципу и критериям профессиональности, порядочности, ответственности, а по принципу: кто удобен власти. Потом, кстати, эти же беспомощные депутаты выбирают главу миллионного города.

Вообще, эта так называемая система выборщиков совершенно для нас не годится. Нужно возвращаться к нормальным выборам депутатов, а также напрямую выбирать главу. Думаю, мы к этому придем.

И еще что очень важно: на неудачный эксперимент с реформой МСУ было потрачено немало бюджетных средств, кто за это понесет ответственность и вернет нам деньги? Популистская идея, что районные депутаты будут ближе к народу, сразу же разлетелась в пух и прах. Изначально ни денег, ни полномочий у этих микро-депутатов не было, и нет. В районах нет собственного бюджета, они финансируются из городской казны, строго по целевым назначениям.

Раньше избиралось 3-4 депутата от района, округ составлял до сорока тысяч. Это была нормальная система, и депутаты были известные, авторитетные и уважаемые люди, которые представляли интересы своих избирателей, реально работали.

Может уже хватит проводить опыты? Кроме дестабилизации общества и создания дополнительной напряженности и бездарных трат бюджетных денег (кстати, наших с вами налогов) это ни к чему не приводит. Надеюсь, что и челябинский эксперимент с назначением удобных глав также прекратится.

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