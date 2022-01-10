В филиале Челябинского госуниверситета в Казахстане продлили каникулы из-за введения ЧП в стране

Казахстанским студентам в Челябинске также дали отсрочку. Фото: пресс-служба ЧелГУ

В Костанайском филиале ЧелГУ решили отложить сессию на две недели. Экзамены начнутся только 24 января. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

С филиалом несколько дней не было связи. Только сейчас стало известно, что учреждение работает в штатном режиме. В Костанайском филиале ЧелГУ учатся около 3 тысяч студентов. Он был открыт более 20 лет назад и обучает по программам, которые соответствуют стандартам российского и казахстанского образования.

— Беспорядки, которые были в Костанае, не коснулись нашего филиала, — рассказала и.о. начальника управления по связям с общественностью ЧелГУ Нина Басова. — Его сотрудники ходят на работу, но сессию решили отложить, так как не все могут добраться до места учебы.

Отложить сессию пообещали и казахстанским студентам, которые учатся в головном вузе в Челябинске и его филиалах. Таких 255 человек.

— Те, кто не смог добраться до места учебы, могут написать заявление и сессия будет продлена, — сообщили в вузе. — Но так как в стране перебои с интернетом, мы готовы пойти навстречу иностранным студентам из Казахстана.

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