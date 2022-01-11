Казахстан остался без машин из России: челябинский автоперекуп рассказал, почему приостановили сделки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за беспорядков в Казахстане у челябинских автоперекупов встал бизнес. Об этом КП-Челябинск рассказал горожанин Максим, который уже несколько лет перепродает автомобили.

Основными его клиентами являются казахстанцы — там любую машину можно продать подороже, несмотря даже на невероятно выросший ценник на авто в России. Но сейчас, из-за постоянно отключенного Интернета в соседней стране, совершать сделки невозможно.

— Казахи хотят покупать машины и работать, они с утра иногда пишут, но в полдень у них Интернет пропадает, и работать не получается. Я даже ничего им не предлагаю, потому что связи у них нет, — рассказывает Максим. — Для тех перекупов, кто работает в пределах России, ничего не изменилось, а у меня по сути новогодние каникулы продлились.

Максим работает с казахстанскими перекупами по простой схеме: они пишут ему, какая машина нужна, он находит такую в России, покупает и автовозом отправляет в Казахстан. Местные встречают автомобиль и со своей наценкой перепродают. Получается, что до покупателя машина доходит с дважды поднятой ценой: например, владелец продал ее Максиму за 300 тыс. рублей, тот накидывает 20 тыс. за свою работу, а казахстанский перекуп — еще 20 тыс.

Пока беспорядки кардинально не повлияли на стоимость автомобилей — их продажа просто встала. Максим считает, что после стабилизации обстановки в Казахстане ценник не поменяется. Самые ходовые машины стоят в районе 300-400 тыс. рублей, спрос на них всегда был примерно одинаковый, как до пандемии, так и во время.

Полтора года назад Максим подробно рассказал КП-Челябинск, как автоперекупы обманывают людей и «впаривают» им битые машины. Какие приемы используют хитрые продавцы и как не попасться на их уловки — читайте в нашем материале.

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