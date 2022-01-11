Рекрутеры ждут наплыва трудовых мигрантов в Челябинскую область

Вакансий для граждан Казахстана в Челябинской области достаточно, считают рекрутеры Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волнения и протесты в Казахстане могут стать причиной массового притока трудовых мигрантов в Челябинскую область. «Комсомольская правда-Челябинск» поговорила с рекрутером, чтобы узнать — готов ли регион обеспечить всех, кто решится покинуть родину, работой.

Исторически так сложилось, что граждане Казахстана ездят или на заработки, или вовсе перебираются на постоянное место жительства, меняя гражданство, в Челябинскую область. Это логично — ведь мы соседи. По словам директора Компании частных рекрутеров Анастасии Бобыкиной, мигранты из Казахстана чаще всего приезжают или в Сибирь, или на Урал (Екатеринбург, Челябинск).

— В 2020 году мы почувствовали резкое снижение прибывших соискателей из Казахстана. Как тех, кто приезжает на заработки, так и тех, кто решил сменить гражданство и ищет работу в Челябинске, — рассказала Анастасия Бобыкина. — Их практически не было. В июле-августе ситуация вернулась к допандемийному уровню: на 30-50 соискателей — один из Казахстана.

По мнению эксперта, это связано с тем, что казахстанцы пережили (на тот момент) острый пик нестабильности и стресса из-за коронавируса.

— Сложности были как личные, так и связанные с организацией труда, с поиском работу. К тому же настроения у ряда жителей Казахстана по-прежнему оставались «чемоданными». Поэтому с августа 2021 года в Челябинск потянулись соискатели категорий линейного персонала и «синих воротничков», — говорит Анастасия Бобыкина.

Причем, едут в Челябинск в основном молодые люди — от 18 до 25 лет.

— На рынке труда Южного Урала сейчас как раз дефицит линейного персонала и «синих воротничков». Поэтому, я думаю, что Челябинская область готова предоставить достаточное количество мест для работы граждан из Казахстана. Как только откроются границы, успокоится внутренняя обстановка и люди начнут выходить из домов без опасения, количество мигрантов из Казахстана на Южном Урале увеличится.

Почему предприятия в Челябинской области в этом году поднимают соискателям зарплату и зачем нанимают в штат психологов — читайте в нашем материале.

Все новости о ситуации в Казахстане — в сюжете «Комсомольской правды».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru