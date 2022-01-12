А как же коньяк и конфеты? Что происходит с товарами из протестного Казахстана

Челябинцы не хотят расставаться с любыми продуктами из Казахстана Фото: Иван МАКЕЕВ

Протесты в Казахстане заставили южноуральцев поволноваться. Кто-то переживает за родных и друзей, которые попали в ловушку охваченной протестами страны, кто-то за бизнес — у региона очень тесные экономические связи с Казахстаном. А некоторые — за коньяк и конфеты. «Комсомолка» поговорила с магазинами, которые торгуют казахстанской продукцией, и другими экспертами, чтобы узнать, стоит ли ждать дефицита любимых товаров и насколько сильно проблемы у соседей скажутся на экономике Челябинской области.

ПО-СОСЕДСКИ

Практически каждый житель Челябинска хотя бы раз пробовал товары из Казахстана — будь это кондитерские изделия, консервы, специи, молочка или алкоголь. Тесное соседство, отсутствие таможенного контроля позволяет Южному Уралу вести выгодную торговлю с Казахстаном. По данным регионального минэкономразвития, больше четверти всего внешнеторгового оборота Челябинской области приходится на соседей. Только за 10 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот с Казахстаном составил 2,4 млрд рублей. Это даже больше, чем за полный 2020 год. Наши бизнесмены весьма перспективно оценивают рынок Казахстана и активно открывают там производства, закупают сырье и товары.

В Минэкономразвития Челябинской области КП-Челябинск рассказали, что наш регион поставляет соседям черные металлы и изделия из них, овощи, изделия из керамики, оборудование и технику, изделия из камня и пластмассы, аппаратуру связи, руды, готовые продукты на основе муки.

— Основные статьи импорта: руды, шлак и зола, черные металлы, топливо минеральное, продукты неорганической химии, молочная продукция, цинк и изделия из него, — уточнили в минэке.

Сладости фабрики BAYAN SULU - в топе у южноуральцев. Фото: BAYAN SULU/vk.com

По словам доцента, завкафедрой «Экономика, управление и финансы» Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Татьяны Максимовой, торговля с Казахстаном идет по всем линейкам — продуктами, в том числе мы экспортируем соседям зерно, металлоконструкциями, одеждой и пр.

— В Казахстан идет мощный туристический поток — это видно даже по числу вывезенных туристов. В стране есть что посмотреть и где отдохнуть: и горнолыжные курорты, и культурное наследие, — говорит Татьяна Максимова. — Поэтому, несмотря на временные катаклизмы, с экономической точки зрения связи с Казахстаном были, есть и будут.

По ее мнению, большого ущерба экономике Челябинской области протесты в Казахстане не нанесут.

— Сейчас в Казахстане введен режим ЧС до 19 января. Трудно предугадывать, но я полагаю, что его не продлят. Та помощь, которую стране окажет содружество государств, в том числе и Россия, возымеет действие, и порядок будет установлен, — говорит Татьяна Максимова. — Я даю самые оптимистичные прогнозы — в кратчайшие сроки все восстановится. Другое дело, что самому Казахстану нанесен колоссальный ущерб — после погромов и мародерства им придется все возмещать. Для российского бизнеса, я полагаю, ущерб будет минимальным.

«ЕСЛИ ЧТО — БУДЕМ ВОЗИТЬ ИЗ БАШКИРИИ»

Протесты, которые начались в Казахстане в новогодние праздники, навели немало паники. В стране перебои со связью и интернетом, но, как заверяют власти, дефицита продуктов питания нет. Но как все это сказалось на поставках товаров в Челябинскую область? Об этом мы спросили магазины, которые продают казахстанские товары в Челябинске.

В магазине «Продукты из Казахстана» журналисту «Комсомолки» сообщили, что никаких сложностей с поставками товаров нет:

— Торгуем, получаем товары, все хорошо. Партнеры в Казахстане тоже не жалуются.

В магазине «Сластена» (торгует кондитеркой «Рахат», «Баян Сулу», молочкой Dep, приправами и специями Royal Food, консервами «Кублей» и Первомайского консервного завода, — прим. автора) рассказали, что уже связывались с заводами и партнерами, которые подтвердили, что все договоренности в силе.

— Не дозвонились только до пары поставщиков, так как были перебои со связью, — рассказали в магазине. — Все остальные обещают отгрузить товары вовремя. Если сложности в стране будут продолжаться, то переориентируемся на Башкирию, будем оттуда товары продавать. Но пока запасы есть.

Пока в Казахстане режим ЧС перевозчики выбирают другие маршруты Фото: Виктория МИНАЕВА

ПЕРЕПРАВЛЯЮТ ТОВАРЫ ЧЕРЕЗ КИРГИЗИЮ

В Челябинской таможне рассказали, что на их работу ситуация в Казахстане никак не повлияла — все работают в штатном режиме.

— Грузы проходят границу в обычном режиме. За праздничные и выходные дни проследовало 270 транспортных средств — столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. По-прежнему большинство грузовых автомобилей идут порожние. Но и у тех, кто с грузом, номенклатура не поменялась — это продукты питания, одежда, обувь, оборудование либо сырье для производственных предприятий нашего региона, — рассказал КП-Челябинск и.о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов. — Никаких задержек не было.

Эдуард Туранов добавил, что товарные партии, которые следуют из третьих стран через границу с Казахстаном, в адрес Челябинской таможни направлены без нарушения сроков доставки.

В челябинском отделении «Опоры России» (сообщество предпринимателей региона, — прим. автора) сообщают, что логистические задержки экспортно-импортных поставок все-таки есть.

— По состоянию на сегодняшний день ситуация не критична, так как основные события происходили в новогодние праздники, — прокомментировал КП-Челябинск председатель Российского Экспортного клуба «Опоры России», вице-председатель Челябинского областного отделения «Опора России» Рушан Гиниятов. — Режим чрезвычайной ситуации в Казахстане введен до 19 января и до этого времени приостановлена работа транспортных компаний. В настоящий момент перевозчики меняют маршруты, фуры едут через Киргизию. Более того, скоро наступит китайский новый год, поэтому сроки доставки в Россию, в том числе и Челябинскую область, из Китая и других стран могут сдвинуться.

А КАК ТАМ НАШИ?

Рушан Гиниятов сообщил, что жалоб и просьб о помощи от челябинских бизнесменов, открывших предприятия в Казахстане, не поступало. Но если они будут, то «Опора России» их рассмотрит индивидуально.

— Основные массовые волнения случились на юге Казахстана. Что касается севера, то здесь более спокойная обстановка. Я думаю, что наши предприятия, открывшие свои представительства на севере (а их достаточно) пострадают в меньшей степени, — говорит Татьяна Максимова.

Так и получилось. Стало известно, что разгромили несколько магазинов челябинской фабрики «Юничел». Мы запросили комментарий по ситуации, как только появится подробная информация — обязательно опубликуем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru